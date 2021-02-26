印度公布社群與數位媒體新規 衝擊臉書等巨擘

印度25日公布對社群媒體、影音串流平台公布等新規定，將對臉書、推特等產生重大影響。（取材自Pixabay圖庫）

印度 昨天對社群媒體 、數位媒體及數位內容、影音串流平台公布新規定，包括接受投訴及提供負責處理投訴者的聯繫方式，將對臉書 、WhatsApp、推特等產生重大影響。

印度電子與資訊科技部（Ministry of Electronics and Information Technology）昨天對社群媒體、OTT影音串流平台及數位媒體公布2021年資訊科技（中介媒體準則和數位媒體道德規範）規定草案，包括要求這些受規範業者必須設立投訴機制，同時公布負責處理投訴業務者的姓名和詳細聯絡方式。

這份草案還要求，受規範業者的處理投訴人員必須在接獲投訴後的1天內確認投訴事項，並在15天內解決問題。

草案也要求這些社群媒體、OTT串流影音平台和數位媒體必須在印度任命派駐印度的管理代表人和聯絡人，配合印度執法機關處理投訴案件，這些受規範業者還必須配合辨識某些在業者所提供平台發表內容的創作者身分。

總理莫迪領導的政府在推動公民法修正案、農業三法等與民眾發生爭執並引發大規模示威與抗議時，都曾要求臉書、WhatsApp和推特等社群媒體刪除政府不喜歡的言論，或者提供發出相關內容的用戶身分，引發此舉涉及打擊言論自由的爭論。

此外，草案也要求受規範的社群媒體和數位媒體等業者，必須在涉及明顯色情內容被標記24小時內刪除，這也牽涉到干涉創作自由議題，尤其是莫迪及執政的印度人民黨（BJP）所代表的印度教至上政治群體，經常以印度教也沒有明文規定的「道德標準」，批判影視作品中牽涉到探討男女情愛、歷史人物議題，經常引發爭議。

這項印度政府針對社群媒體、數位媒體、OTT業者等新公布的新規定草案，將在刊登於政府公報之日起生效；不過，對重要中介機構（社群與數位媒體等）的額外盡責調查，則是在這項草案刊登在政府公報之日的3個月後生效。

印度快報（Indian Express）引述印度電子與資訊科技部部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）談話聲稱，政府並未制定任何新的法律，只是根據現有資訊科技法案制定了上述規定，「我們相信相關平台可以遵守這些規定」，這份新規定的重點在自我規範。

上述新規定尚未確認被規範的業者擁有多少用戶規模，才會被認定為重要中介機構。普拉薩說，政府正考慮以500萬用戶為基準，擁有超過500萬用戶的業者，將被認定為重要中介機構。