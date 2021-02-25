愛的「火星」迫降？NASA官網開放360度全景P圖 快來玩

透過合成，去年超紅的韓劇「愛的迫降」男女主角也能在火星相遇。

美國國家航空暨太空總署（NASA ）今天公布火星 探測車「毅力號 」（Perseverance）登陸地點的壯觀全景照，並開放民眾自行上傳照片，透過電腦合成「火星自拍照」。

美國國家航空暨太空總署公布火星探測車「毅力號」登陸地點的壯觀全景照，並開放民眾自行上傳照片，透過電腦合成「火星自拍照」。（截圖自NASA官網）

毅力號上周成功登陸火星杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）平坦地區。法新社報導，這張全景照顯示隕石坑邊緣，以及遠方面對古老三角洲地區的懸崖。

這幅景象是透過探測車桅杆360度旋轉拍攝而成。桅杆配備雙變焦鏡頭，能拍攝高解析度影片和畫面。

NASA表示，這幅全景畫面是由142張在地球上接合的獨立影像組成。

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亞利桑那州立大學（Arizona State University）地球與太空探索學院的貝爾（Jim Bell）表示：「我們正好坐落於能發揮最佳效益的甜蜜點（sweet spot），能以許多方式看到不同特徵，這些特徵與『精神號』（Spirit）、『機會號』（Opportunity）和『好奇號』（Curiosity）發現的特徵類似。」」

精神號、機會號和好奇號是先前進行火星任務的3台探測車。

NASA表示，探測車攝影機將協助科學家評估杰哲羅隕石坑的地質歷史和大氣狀況，並在探測車最後返回地球時，判斷值得進一步檢驗的岩石和沈積物。

NASA於22日公布毅力號在火星錄下的第一段錄音，可以聽到這顆紅色星球上微風的劈啪輕響。

NASA也公布毅力號登陸火星的影片，毅力號主要任務是要搜尋這顆紅色星球上過去的生命跡象。

網站功能自動去背，圖為美國總統拜登的合成照片。