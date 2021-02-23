用戶嫌Starlink衛星網速慢？馬斯克：今年提速一倍

SpaceX執行長馬斯克表示，今年稍後將把Starlink衛星網速提高一倍。（路透）

SpaceX 執行長馬斯克 （Elon Musk）表示，該公司的Starlink衛星網路服務「將在今年稍後」為客戶把網速提高一倍。SpaceX正持續建置覆蓋全球的衛星連網服務。

馬斯克22日推文說：「今年稍後，網速將提高一倍至每秒300Mb，遲滯（Latency）將降至20ms。」這則推文是回應一名用戶顯示網速測試介於77至130Mbps。

遲滯是網路延遲量，由訊號往返一個目的地要花多少時間所界定。遲滯與載速是網路服務提供業者的關鍵指標。

馬斯克在接下來的推文表示，到2021年底，Starlink的網路服務將會覆蓋全球「多數」消費者，預期明年會完成全球覆蓋。

他強調，Starlink和其他衛星寬頻服務一樣，是針對「中、低人口密度地區」的消費者。

馬斯克說：「蜂巢式網路在高密度都會區總是有其優勢。」

Starlink是個耗費重金打造的計畫，預計發射數千顆衛星，構建出互相連接的網路，目標是為地球上每個消費者提供高速網路。

SpaceX的管理層先前估計，Starlink將耗費約100億美元 或更多資金進行建置，但相信將帶來一年多達300億美元的營收，是目前火箭事業年營收的逾10倍。

SpaceX迄今已為Starlink計畫發射超過1000顆衛星，去年10月開始以公開測試版向美國、加拿大與英國推出初步服務，網路服務價格為每月99美元，外加連接網路所需的硬體安裝費用為499美元。