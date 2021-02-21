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保密破功？Clubhouse聊天內容驚傳外洩 資安疑慮升高

編譯洪啟原／綜合報導
史丹佛網路觀測計畫（SIO）13日首度提出Clubhouse的資安問題。美聯社
史丹佛網路觀測計畫（SIO）13日首度提出Clubhouse的資安問題。美聯社

美國熱門語音聊天室平台Clubhouse上周表示，正採取相關措施確保數據不會遭駭客或間諜竊取，但至少有一位不速之客證實，這個平台的直播音訊可傳輸至他處。

Clubhouse發言人Reema Bahnasy說，有一位用戶上周末把多個聊天室的直播音訊串流到自己的第三方網站。Clubhouse表示，已無限期停用這位用戶的帳號，和安裝新的防護措施以避免再度發生類似事件，但研究人員認為，這個語音平台也許尚未做好準備，來兌現這類承諾。

美國網路政策研究機構史丹佛網路觀測計畫（SIO）21日稍晚表示，Clubhouse用戶應假設所有的談話內容均已被錄下。SIO 13日首度提出該平台的資安問題。

SIO部門主管史坦摩斯說：「Clubhouse無法對世界各地的聊天室談話內容做出任何隱私保障承諾。」他曾任臉書資訊安全長（CSO）。

史坦摩斯和他的團隊也證實，Clubhouse仰賴上海新創公司聲網（Agora）處理許多後台業務。史坦摩斯表示，儘管Clubhouse須為新增好友和搜尋聊天室這類用戶體驗負起全責，但這家公司也依賴聲網處理數據流量和音訊產出。

他也說，Clubhouse依賴聲網，引發龐大的隱私疑慮，特別是認為談話不會遭到當局審查的中國用戶和異議人士。

Clubhouse 美國 隱私

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