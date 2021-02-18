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閃避疫情新招 谷歌地圖支付計時停車與大眾交通費

中央社／舊金山17日電
谷歌地圖新推出支付功能，安卓手機用戶在全美400多個城市可用手機支付計時停車費和大眾交通運輸費用。美聯社
谷歌地圖新推出支付功能，安卓手機用戶在全美400多個城市可用手機支付計時停車費和大眾交通運輸費用。美聯社

谷歌地圖不只告訴用戶位置與導航，今天新推出支付功能，安卓手機用戶在全美400多個城市可用手機支付計時停車費和大眾交通運輸費用，近期也將與80個國家地區合作。

搜尋龍頭谷歌今天在官方部落格宣布，用戶可以連結谷歌地圖與谷歌電子錢包（Google Pay wallets）支付計時停車費和大眾捷運票價，因此在2019冠狀病毒疾病疫情依舊蔓延之際，人們不需要接觸停車收費錶或車站的售票機。

這項服務讓谷歌地圖超越了提供用戶找尋方向的功能。事實上，谷歌地圖在去年12月增加了認證的商家可以直接透過應用程式簡訊給消費者的功能，提供數位的雙向互動增加銷售。而在去年9月，谷歌地圖在特定區域顯示2019冠狀病毒疾病疫情的資訊。

在新的路邊停車支付服務，谷歌與兩家科技公司Passport和ParkMobile合作，在全美包括洛杉磯、紐約、華府等400多個城市今天正式對安卓手機用戶提供服務，近期將開放蘋果手機用戶使用，谷歌地圖也將在未來數週與全球80個交通主管機關合作提供相關支付服務。

由於美國居家避疫令尚未完全解除，預期這項服務有可能要等到全美民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，以及社會解封眾人開車出門後會有較多人使用。

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