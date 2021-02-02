LINE也要除舊布新！來學10個超實用的帳號整理術

迎新年，運用10個小技巧為LINE帳號除舊佈新。（取材自LINE台灣官方部落格）

迎接中國新年，不只家中環境需要大掃除，連每天都在使用的LINE 帳號也得除舊佈新，照著以下10個方法做，讓LINE用得更順手！

整理好友名單

每個LINE帳號的好友人數為5000人，雖然加好加滿的人應該不多，但其中肯定有許多是加了以後很少聯絡、甚至斷了聯繫、根本想不起來是誰的人。現在LINE已經優化步驟，只要在主頁的好友名單中常按，即可選擇刪除好友。同時，也可以為好友重新命名，替自己加上更容易辨識的說明，更一目瞭然。

到LINE主頁，在要刪除的好友名字上「長按」後點選刪除，即可刪除，往後若後悔也還可以再重新加入。（取材自LINE台灣官方部落格）

登出未使用的裝置

從「我的帳號」中「登入中的裝置」，可以檢視目前有哪些裝置登入了這個帳號，趁此機會刪除未使用、少使用的裝置，可以降低帳號被盜的風險。

到LINE設定中登出已未使用的裝置，可減少帳號被盜風險。（取材自LINE台灣官方部落格）

調整隱私設定

以下幾種隱私設定，可以依據個人的生活或工作需求自行調整。「阻擋訊息」開啟後，若「雙方不是好友」，就不會收到對方傳來的訊息。「允許好友邀請」關閉後，除非你主動加別人好友，否則別人無法透過各種方式邀請你。「加入好友」若打開，LINE就會將裝置通訊錄裡有使用LINE的人自動加入好友名單。「允許被加入好友」關閉後，別人就不能透過搜尋你的電話號碼加好友，當不希望其他人因為知道你電話號碼就找到你LINE的話，記得關閉此設定。

記得確認以下隱私設定，分別位於LINE設定中的「隱私設定」與「好友」頁面中。（取材自LINE台灣官方部落格）

3步驟完成帳號健檢

LINE也提醒用戶，定期確認自己的帳號是否都有設定好電話號碼、電子郵件帳號、密碼3道關卡，除了使用更安心，往後若要更換裝置也可以更流暢。因為每組電話號碼與E-mail只能綁定在1個LINE帳號上，也切記勿將電話號碼與E-mail外借他人設定。

記得定期確認LINE設定中「我的帳號」的電話號碼、電子郵件帳號、密碼。（取材自LINE台灣官方部落格）

刪除快取為手機 儲存空間瘦身

覺得LINE占用太多手機空間嗎？可以刪除快取空出儲存空間，如果想要整理得更極致，還可以分別選擇刪除照片、語音訊息、檔案，甚至是所有聊天記錄。

Android版刪除快取位於手機裝置的設定→應用程式→LINE→清除快取。（取材自LINE台灣官方部落格）

iOS版刪除快取位於LINE設定→聊天→刪除資料→快取資料。（取材自LINE台灣官方部落格）

記得自動備份訊息

工作生活都離不開LINE的用戶，最擔心的就是聊天記錄消失，所以平常就要做好備份，記得從「聊天」設定自動備份，將會依照使用的系統連動到iCloud或Google Drive中儲存聊天室中的文字訊息。

Android版訊息備份設定位於LINE設定→聊天→備份聊天記錄→馬上進行備份。（取材自LINE台灣官方部落格）

整理並善用Keep

如果經常有手機、電腦跨裝置使用、或是換機需求，記得善用「Keep」1GB的儲存空間，不會佔用手機容量，存在裡面的內容會跟著LINE帳號，超過50MB的檔案才會有保存期限。趁著年假除了可把不需要的內容刪除，也可建立資料夾分類整理，方便隨時查詢、傳送到其他聊天室。

在Keep中建立資料夾，更好查找儲存的內容。（取材自LINE台灣官方部落格）

啟用聊天室分類

2020年台灣用戶最愛用新功能就是它！手機版（雙平台）可從LINE設定-->LINE Labs中啟用，將訊息自動分類為好友（1對1）、群組、官方帳號，與社群 ，且每個分類中都還可以釘選聊天室，讓介面更整齊、用戶更容易找到常用的聊天室，電腦版這功能則是預設開啟。

手機版聊天室分類功能，要到LINE設定-->LINE Labs中自行啟用才會出現。（取材自LINE台灣官方部落格）

Apple Watch設定快速回覆訊息

如果是Apple Watch使用者，除了可以在手表上隨時檢視LINE訊息，也能從手機中設定快速回覆訊息，共10組預設，可調整順序或改成自己常用的詞。

從LINE設定→Apple Watch→編輯，即可設定快速回覆訊息內容與出現順序。（取材自LINE台灣官方部落格）

為個人檔案換上新裝飾

2020年社群軟體都娛樂化，LINE個人檔案也大幅度優化介面，改為滿版頁面，並新增各種裝飾個人檔案的元素，美美背景、文字、小工具，還可以放上自己的虛擬人像或喜愛的LINE貼圖。