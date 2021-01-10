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消費電子展首度線上舉辦 提供全新數位科技體驗

中央社／舊金山10日綜合外電報導

科技業年度盛事美國消費電子展（CES）明天登場，今年因疫情首度以虛擬方式舉行。活動除將以主播台播報形式為主軸，還會運用科技媒合參加者及協助聯繫，帶來全新數位體驗。

法新社報導，主辦單位美國消費科技協會（Consumer Technology Association）發言人佛斯特（Jean Foster）在開展前簡報會上表示：「CES是全球最具實驗性的活動之一，參加者可以實際見到和觸摸體驗最新創新事物。我們（今年）雖無法在拉斯維加斯重現這番魅力，但我們可以帶給觀眾全新且獨特的全面數位經驗。」

CES主辦單位與微軟（Microsoft）合作打造一個線上會展平台，並協助參展者製作介紹影片、數位宣傳資料以及與參加者聯繫的聊天論壇。

佛斯特說：「我們完全依照人們能夠彼此互動的概念來建構。」她並指出，微軟的視訊會議軟體Microsoft Teams是今年會展數位平台一個強有力的元素。

佛斯特表示，數位版的CES將帶來「真正的播報經驗」，會以一個線上「主播台」為中心，由社群媒體和科技新聞資深人士輪番上場主持，並透過網路直播台上的訪問、消息發布、分析評論、主題演講和每日主要活動回顧與預告。目前節目安排已達100多小時，許多節目也會搭配十多種語言翻譯字幕。

今年的數位CES還會仰賴人工智慧（AI）來媒合參加者提供的興趣資料與參展廠商，藉由軟體來讓原本在展場上巧遇新奇產品的經驗升級。這套軟體除了會提供參加者和廠商建議聯繫名單，也提供工具讓他們線上會面和聊天。

以往CES媒體日通常會排滿在拉斯維加斯各個大廳舉行的記者會，今年則將由各廠商直播視訊發表會的方式取代。包括中國的海信、韓國的樂金（LG）和三星（Samsung）以及日本的索尼（Sony），都已安排這類發表會。

由於取消實體展覽後不再有時區限制，今年CES記者會將從紐約時間凌晨開始持續到晚間。而為了配合視訊方式觀眾注意力集中問題，今年的主題演講和記者會發言時間都將縮短，留更多時間開放提問。

今年CES有300多位講者準備上台發言，熱門議題包括隱私安全和5G網路。所有介紹和演說都可立即在網路上重播，且直到2月中都能觀看。

今年的虛擬展場將在12日開幕，屆時開放參加者在網站上點選各線上展示攤位，以獲得介紹資訊和與參展者聊天聯繫。

CES 美國 微軟

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