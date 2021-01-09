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2020最賺錢App、下載量第1名… 「它」包辦了！

編譯中心／綜合報導
調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 （取材自Ingimage）
調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 （取材自Ingimage）

據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢的App排行榜。影音平台Youtube排第3名、通訊軟體LINE也僅排在第8名，而冠軍寶座則由TikTok以5.4億美元拿下，第2名則是交友軟體Tinder。同時，該機構也公布下載量排名，冠軍也由TikTok拿下，其次則是臉書公司的 WhatsApp及Facebook。

內文中指出，以「收入」作為判斷依據的話，全球冠軍是由進帳 5.4 億美元的 TikTok拿下，第2名則是獲 5.1億美元交友軟體 Tinder ，其餘則主要以串流影音平台為主，第3名至第5名分別由YouTube、Disney+、騰訊視頻拿下，愛奇藝及Netflix則拿下第9名及第10名。常用的通訊軟體LINE則位居第8名。

而2020年最多人下載的冠軍也是TikTok，雖在美國遭打壓，但仍獲得大量用戶支持，累積有8.5億次下載。其他排名則多為社群軟體為主，其中，臉書則以4項產品占據榜單，第2名至第4名依序為WhatsApp、FaceBook及Instagram，Messenger則位居第6名，可見於2020年社群的影響力仍非常大。

特別的是，受到新冠肺炎疫情影響，視訊會議軟體Zoom和Google Meet分別拿下下載量第5名和第9名。

據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 （取材自...
據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球最賺錢App排行榜。 （取材自Apptopia）
據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球下載量最高的App排行榜。（取...
據調查機構《Apptopia》公布的2020年全球下載量最高的App排行榜。（取材自Apptopia）

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