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退出競爭？阿里旗下蝦米音樂2月停止服務 轉型音樂探索

特派記者林宸誼／上海報導
蝦米音樂播放機業務將於2021年2月5日正式停止服務。（截自官網）
蝦米音樂播放機業務將於2021年2月5日正式停止服務。（截自官網）

阿里巴巴集團旗下蝦米音樂，5日在微信公眾號發布官方聲明，表示由於業務調整，蝦米音樂播放機業務將於2021年2月5日正式停止服務。

目前中國線上音樂，已形成了QQ音樂、網易雲音樂兩強並立的格局，去年11月底，就有消息傳出，蝦米音樂將在2021年1月關閉；蝦米音樂關閉後，新一輪的音樂平台競爭也將更加激烈。

聲明指出，蝦米音樂未來將轉向更多音樂商業場景服務，「我們將依託新成立的『音螺』平台持續探索創新，服務音樂人及業內合作夥伴。」

聲明還表示，屆時蝦米音樂app將從應用商店下架，所有音樂內容消費場景也將停止，帳號資產處理、網頁端音樂人提現服務將保留至3月5日零時。

蝦米音樂團隊成員在一封告別信中指出，12年來，產品的每一次迭代和更新，蝦米都希望做得更加純粹—回歸音樂本身，讓每一位用戶都能發現屬於他們的音樂新世界。

「但不可迴避的是，我們在發展過程中曾錯失了一些關鍵機會。在音樂版權內容的獲取上，沒能很好地滿足用戶多元化的音樂需求，這也是我們最大的遺憾。把目光看向未來，我們相信也期待著，將有更加豐富的音樂內容服務形式出現。」

目前蝦米已經啟動歌單導出、會員退款及音樂人收益提現等服務。

蝦米音樂成立於2008年，是中國最早的數位音樂平台之一，擁有3000萬首曲庫，至今已吸引了4萬多原創音樂人入駐，擁有1000多個曲風流派、5億多個歌單。

蝦米音樂一直呈現小而美的獨立狀態，直到2013年1月被阿里收購，2015年3月與天天動聽合併為阿里音樂，2019年6月由大文娛畫入創新業務事業群。

阿里巴巴集團旗下蝦米音樂，5日在微信公眾號發布官方聲明。（截自蝦米音樂公眾號）
阿里巴巴集團旗下蝦米音樂，5日在微信公眾號發布官方聲明。（截自蝦米音樂公眾號）

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