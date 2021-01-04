小蝦米對抗大鯨魚！Google員工成立工會

Google及其母公司字母（Alphabet）員工4日宣布組建工會。路透

網路巨擘Google 及其母公司字母 （Alphabet）的員工4日宣布組建工會，讓這家公司員工與管理階層對立多年的關係更加緊張。

彭博資訊報導，這個名為「字母工會」（The Alphabet Workers Union）的組織表示，將開放給所有員工和約聘人員加入，無論角色或職位為何。工會將收取會費、給予工作人員報酬，並有一個經過選舉產生的董事會。

美國 傳播工會（CWA）去年初宣布一項名為「科技工會組織行動」（CODE）的計畫，字母工會也是在CWA的促成下而成立。因此，加入字母工會的Google員工，也將成為CWA Local 1400的成員。

Google軟體工程師貝克（Dylan Baker）表示，「我們將委請有經驗的組織幹部，確保Google所有員工知道可以跟我們合作，若他們確實盼公司能反映他們的價值，就要這麼做」。

若字母工會成功的話，可望限縮高階主管的權限，同時引起矽谷的迴響，畢竟大多數矽谷科技公司目前都沒有工會。字母工會計劃處理薪酬、員工職位，以及Google涉及的工作種類等議題。

近年來，Google與部分員工陸續產生一些摩擦，包括員工不滿Google與美國軍方的合約、對約聘人員的不同待遇，以及涉嫌性騷擾而遭開除的高管卻享有優離方案。

Google員工在2018年曾示威抗議，迫使公司終止參與五角大廈的人工智慧（AI）專案合約。Google員工挺身抗爭，也讓公司同年限制進行「強制仲裁」的規定。

最早從2019年開始，CWA就一直支持Google員工抗爭，當時CWA向全美勞工關係委員會（NLRB）提出申訴，指Google解僱採取集體抗爭的員工。去年12月，NLRB指控Google非法解僱、審訊和監視抗爭人士。Google則否認有不法行為，並說會支持員工權利，稱那些受到處罰的員工是因為「嚴重違反公司政策，並違背互信責任，令人無法接受」。