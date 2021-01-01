蘋果電動車搭載哪些技術？5項專利透露端倪

從蘋果公司握有的汽車相關專利技術，可推敲蘋果電動車的模樣。（路透）

蘋果 可能推出電動車 這件事再度引發熱議，雖然蘋果並未公開置評這項暱稱「泰坦」（Titan）的計畫，但密切注意蘋果的人認為，該公司可能推出百分百自有品牌電動自駕車。

也有一派認為，蘋果較可能與現有汽車 製造商合作，攜手販售自家汽車作業系統（有人開玩笑可能取名iDrive）、自駕工具或者其他技術。

事情有跡可循。蘋果握有不少汽車相關發明專利，美國有線電視新聞網（CNN）整理其中五項，有助外界一窺蘋果電動車的樣貌。這款奢華汽車將高度自動化，且對用戶超級友善。

擴增或虛擬實境（AR或VR）顯示裝置

乘客搭車、尤其是自駕車時，使用iPad、Mac或其他設備不致暈車。根據這項專利的描述，VR系統能將乘客想觀看的內容，例如一本書，投射到車外，像是在看外在環境的一個固定物體。

溫度調節

這基本上是全自動溫度調節系統。除了使用其他潛在輸入資料，還利用汽車內外的感測器，評估車內座位溫度或乘客體溫，甚至估算陽光照射車窗或天窗的強度，然後利用這些數據，為乘客創造一個舒適的車內環境。

車窗自動變色保護乘客隱私

一般的車窗設計，無法依特殊需求調整陽光照進車內的強弱度，但蘋果將車內乘客是誰、在車上做什麼，以及外面天氣如何，都考慮進來。專利形容這項發明是一層覆蓋在汽車外部的有色薄膜，會依據感測器蒐集到的數據，和各種明示或明示來需求做出調整。

車輛定位系統

這項專利有助防範忘性大的駕駛在偌大停車場裡找不到車。它借助駕駛的iPhone，透過藍牙和自己的車或停車場，進行無線連結找到車子。車上和停車場的感測器能協助定位。

充電時人不必下車

這項專利標榜電動車駕駛毋須下車就能充電，解決了萬一下雨、天寒或夜色太黑時的難題。

不論電動車是真人駕駛或自動駕駛，當電動車停靠充電站，這項技術將協助其自動連接充電。充電站有自動調整高度的機制，確保充電器順利接上汽車充電插孔。