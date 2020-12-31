明年出國有望！科技業聯手航空界 打造「疫苗護照App」

各國政府、航空業者、非營利組織和科技巨擘紛紛聯手，致力打造易於出示的數位疫苗護照，讓人們上傳疫苗接種證明等資訊，希望明年在全球廣泛通用這種防疫憑證App。 （路透）

在各國相繼開始施打新冠肺炎疫苗 之際，許多民眾正盼望著全球很快重啟跨境旅遊，讓民眾能夠再度出國、放心出門購物或看電影，但想做這些事情，未來可能需要一樣疫苗以外的東西：數位疫苗護照。

幾家公司和科技團隊已開始研發智慧手機系統或應用程式（App ），讓民眾上傳新冠病毒檢測結果、疫苗接種證明等資訊，並製作出易於出示的數位憑證，以便持有者進出演唱會場、體育館、電影院及辦公室，甚至入境其他國家。

世界經濟論壇（WEF）已攜手瑞士非營利組織The Commons Project，發起「共同信任網絡」計畫（The Common Trust Network），該團隊正在打造一款全球通用的「共同通行證」（CommonPass）應用程式， 允許用戶上傳各種防疫 醫療數據，以製作個人健康證書，而且可透過QR碼掃碼方式進行出示，不必公開透露敏感資訊。

「共同信任網絡」團隊聯手包括國泰（Cathay Pacific）、捷藍（JetBlue）、漢莎（Lufthansa）、瑞航（Swiss Air）、聯航（UA）與維珍（Virgin Atlantic）等航空業者，並連結全美各地和其他國家的數百套公衛系統，當用戶打算出國時，「共同通行證」App將會根據個人行程，列出出發和抵達時所須的通行要求。

大型科技公司也正採取行動。科技大廠IBM已開發一款Digital Health Pass App，這款軟體能讓各機構自行設定進出入的憑證要求，並根據此標準對人們進行驗證，而民眾可將相對應的資料儲存在其電子錢包中。

目前，Linux基金會串連由五大洲數十個組織組成的Covid-19憑證計畫（CCI），並與IBM和「共同通行證」計畫合作，以制定一套數位防疫護照的通用標準。一些業者也在開發一種防疫憑證IC卡，以供全球沒有智慧手機的人們使用。

Linux基金會執行董事Brian Behlendorf預計，一旦一切準備就緒，就會很快推出和採用數位疫苗護照，預料到2021年上半年，可相互支援的各種防疫憑證App都將能廣泛通用。