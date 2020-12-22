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又是Chrome！工程師爆：就算沒開也會拖慢Mac系統

編譯中心／綜合報導
一名開發人員最近指出，chrome瀏覽器中有一個負責更新軟體的後門程式「Keystone」，不管使用者有沒有開啟瀏覽器，都會持續運行並拖慢系統速度，且唯有徹底移除才能解決。（路透）
一名開發人員最近指出，chrome瀏覽器中有一個負責更新軟體的後門程式「Keystone」，不管使用者有沒有開啟瀏覽器，都會持續運行並拖慢系統速度，且唯有徹底移除才能解決。（路透）

Chrome過度消耗系統資源的問題，一直以來都讓人詬病，但問題可能更加嚴重！一名開發人員最近指出，chrome瀏覽器中有一個負責更新軟體的後門程式「Keystone」，不管使用者有沒有開啟瀏覽器，都會持續運行並拖慢系統速度，且唯有徹底移除才能解決。

網站原作者布里切爾（Loren Brichter）說，一開始，他發現他的16吋Mac筆電跑的越來越遲鈍，他便打開「系統監視器」查看，並發現只有「WindowServer」這個系統程式占用了很多的系統資源，但怎麼找都找不到問題所在。

經過一番追查，他發現他不久前安裝的Chrome有個「keystone」程式在不正常運作，他把chrome瀏覽器刪掉，並將keystone移除後，電腦便奇蹟似的回復。原來keystone是一個讓軟體保持更新的程式，但他不像一般更新程式，會詢問使用者意願後才更新。而是將自己隱身在系統程式之中，且可能因為程式本身錯誤，他會持續拖慢速度，直到使用者將他刪掉。

布里切爾同時也提供在Mac系統中刪除Keystone的方法：

先將Chrome關閉，拖進垃圾桶後把垃圾桶清空。在Finder資料夾中「前往資料夾」中輸入/Library，檢查LaunchAgents、LaunchDaemons、Application Support、Caches、Preferences等資料夾，刪掉所有跟Google Chrome以及Keystone有關的內容。

然後再到~/Library資料夾（前面多了一個~），檢查LaunchAgents、LaunchDaemons、Application Support、Caches、Preferences這幾個資料夾內容，同樣將相關內容都刪掉以後重新開機。

個資 Google

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