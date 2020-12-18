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臉書留言「GG」跳出彩蛋！ 2隻造型手擊拳動畫現身

編譯中心 / 綜合報導
實測用手機App版的臉書點擊「GG」留言，確實會出現擊拳特效。取材自臉書
實測用手機App版的臉書點擊「GG」留言，確實會出現擊拳特效。取材自臉書

社群軟體Facebook歷年來都會默默推出許多小彩蛋，讓許多網友都相當驚喜，近日有Facebook用戶發起留言「GG」活動，原來只要在貼文底下留「GG」，字體不只會變成粉紅色，點擊字體時還會出現彩蛋，有2隻造型手臂從螢幕兩側跳出擊拳，出現5秒動畫，不過該特效電腦版Facebook似乎無法顯示。

許多網友紛紛在貼文留言，但不是每個人都可直接觸發動畫，無論是用大寫、小寫都沒有效果，另外經實測後，Facebook電腦版輸入GG也不會觸發，唯有使用手機、平板才可體驗新彩蛋。不過不少人都不知道GG彩蛋的具體意義。

事實上， Facebook有所謂Text Delights功能，若是在貼文或留言處留下「GG」、「Congrats/ congratulations」、「Wonderful time」、「Best wishes」、「You’re the best」、「You’ve got this/ you got this/ you can do it」、「Xo/ xoxo/ xoxoxo」等，也會出現動畫。由於「GG」代表遊戲中Good Game的縮寫，許多人猜測可能跟遊戲有關，不過實際答案仍要等官方宣布，才可知悉。

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