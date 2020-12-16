靠暗號操縱廣告市場 Google、臉書遭十個州控告

美國十個州的州檢察長16日聯手控告Google壟斷線上廣告市場。 (路透)

美國以德州為首的十個共和黨州檢察長，周三（16日）聯手控告Google ，指控Google與臉書 （Facebook）密謀壟斷獲利豐厚的線上廣告市場。華爾街 日報說，Google內部還把與Facebook的這項秘密約定，取了一個靈感來自星際大戰的代號。

知情人士告訴華爾街日報，星際大戰裡的絕地武士（Jedi knight）被拿來參考，雙方聯合掌控線上廣告市場的約定，代碼叫做「Jedi Blue」。

十州檢察長對Google的提告文件指出，當臉書在2017年實力大到成為Google在線上廣告的新對手時，為保有長期以來的優勢，Google向臉書提議，如果臉書節制對Google的競爭行動，由Google運作的廣告拍賣將保證給臉書特別優待，做為回報。

德州檢察長Ken Paxton在聲明中表示，「Google這個價值上兆美元的壟斷者，囂張地濫用壟斷力量，居然誘導臉書高層主管來同意這樣的期約行為，完全踐踏競爭的核心價值。」

之前幾周，Google、Facebook這兩個科技巨人已都面臨聯邦層級的反托辣斯訴訟，現在十州檢察長提訴，為他們的「罪狀」再添最新一宗。