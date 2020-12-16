臉書開戰！買下全版廣告批蘋果軟體更新 罔顧小企業

臉書再槓蘋果，買下三大報的全版廣告，痛批蘋果的作業系統更新，對小企業是一件壞事。(美聯社)

科技巨頭臉書 （Facebook）在多份報紙刊登全版廣告，宣稱蘋果 （App le）即將推動的行動裝置軟體更新，對小企業是一件壞事。這項調整與資料蒐集和目標式廣告有關。

臉書16日在紐約時報、華爾街日報及華盛頓郵報刊登全版廣告，標題名為「我們與世界各地的小企業站在同一陣線，挺身對抗蘋果」。他們的砲口對準蘋果作業系統iOS 14即將推動的更新，擔憂這項調整將限制臉書這類企業蒐集與用戶有關的數據，和限制他們投放目標式廣告。

臉書先前向投資人說明，蘋果這項調整預計明年初上路，對臉書的營運將非常不利，因臉書多數的廣告主都是小企業。蘋果當時反駁，指控臉書不重視用戶隱私。

臉書16日在電話會議和部落格文章中繼續炮轟蘋果，表示蘋果推動這些調整，將使該公司的事業從中得利。臉書小企業計畫負責人李維說：「蘋果正在從事反競爭行為，利用對App Store的控制權來擴大自身營收，罔顧創作者和小企業。」美國聯邦監管機構和州政府本月稍早控告臉書從事反競爭行為。

蘋果挺身捍衛自家iOS系統更新，表示與使用蘋果裝置的用戶站在同一陣線。蘋果發言人說：「用戶有權知道他們的數據是何時被蒐集，及何時共享至其他應用程式（App）和網站—他們有權選擇是否允許這件事發生。iOS 14中的App追蹤透明度規定，並未要求臉書調整追蹤用戶和創造目標式廣告的的方式，僅要求他們給用戶選擇的權力。」