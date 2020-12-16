YouTube強制所有影片插入廣告 新政策挨轟：吃相難看

Youtube近日發布新的廣告政策，將在未來所有的影片中插入廣告。（路透）

影音平台YouTube前陣子發布新的廣告政策，將在未來所有的影片中插入廣告，即便頻道不在「YouTube合作夥伴計畫(YouTube Partner Program，YPP)」之中也會隨機插入廣告，並且不會獲得任何廣告收入。消息傳開後，許多網友痛罵「吃相難看」，根本是要人買Premium會員。

根據YouTube舊版廣告政策，YouTube原先只會在YPP上的頻道投放廣告，並且把相關收益分給頻道擁有者。但在11月18日更新廣告方針之後，YouTube也將在非YPP上的頻道投放廣告，而廣告收益將不會分給該頻道的擁有者。頻道主若是想申請加入YPP，觀看時間須達4000小時，且至少1000個訂閱數，門檻仍維持和舊版政策相同。

YouTube此項新的廣告政策一出，意即代表將更頻繁的在YouTube上出現廣告，更加考驗使用者耐心。該政策已於11月18日在美國 開始實施，其他國家（台灣 、香港 、馬來西亞、加拿大等）則預計從2021年中開始。

網友看到這項新政策，痛批「廠商付費買廣告、使用者付費擋廣告」、「不然怎麼推YouTube Premium」、「YouTube已死」。不少網友直言擋廣告套件裝好裝滿，寧願花錢去贊助ADB（廣告攔截程式）。