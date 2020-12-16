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傳臉書研發新影片工具 開放直播打賞送禮

編譯洪啟原／綜合外電
傳臉書正研發新的影片產品，將開放用戶在直播中打賞和送禮給影片創作者和名人。(路透)
傳臉書正研發新的影片產品，將開放用戶在直播中打賞和送禮給影片創作者和名人。(路透)

臉書正在研發一款新的影片產品，將開放用戶在直播活動中與內容創作者或名人互動，包括打賞和送禮。

彭博資訊引述消息人士報導，這項工具稱為Super，將允許內容創作者、企業家或名人開設互動式的直播影片活動。影片觀眾可贈送虛擬禮物給影片創作者，或贊助金錢，然後贊助觀眾的視窗會出現在創作者的視窗旁，可發問或要求自拍。內容創作者也可在直播中推銷商品或其他產品。知悉這項新功能的人士要求匿名，因臉書尚未公開發表這項功能。

臉書的新產品測試團隊仍在研發Super，這個內部團隊專門研發獨立應用程式（App）和其他產品。臉書發言人證實，Super雖尚未問世，但正在進行內部測試。

隨著愈來愈多公眾人物在疫情期間期望與粉絲進行線上互動，Super背後的概念將日益重要。根據美國新聞網站Axios，委託網紅製作個人化影片的平台Cameo，到去年中為止的估值為3億美元，標榜用戶可付費委託名人，請他們製做專屬影片給親友。臉書14日推出升級版的音樂共同創作平台Collab，允許音樂家和他們的粉絲共同創作音樂。Collab在5月問世。

臉書今年更加積極發展直播影片功能，在疫情迫使民眾避免面對面接觸之際觸及新用戶。例如，臉書4月推出團體聊天功能Messenger Rooms，叫陣視訊會議軟體Zoom。

目前不確定臉書將獨立推出Super，或內建在臉書現有的產品內。

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