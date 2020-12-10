買在對手茁壯前 華郵揭臉書併購內幕

社群媒體巨擘臉書近年來經常以併購、威脅、刺探和公然模仿競爭對手等方式，維持其優勢。（路透）

華盛頓郵報報導，社群媒體巨擘臉書 （Facebook）近年來經常以併購、威脅、刺探和公然模仿競爭對手等方式，維持其優勢，這些策略相當成功，以至於一些投資人表示，現在根本不想資助或創辦新的社群應用程式。

美國風險投資公司恩頤投資執行合夥人桑德爾在1995年之前曾任微軟Windows 95作業系統的產品經理。他說，臉書就和當年陷入反壟斷官司的微軟一樣，看到競爭威脅就出手撲殺。

臉書創辦人兼執行長查克柏格 在併購照片分享軟體Instagram和即時通訊軟體WhatsApp 時，承諾會維持兩間公司的獨立性。但現在這些應用程式已完全併入臉書，要分拆將面臨技術難題。

美國聯邦貿易委員會（FTC）訴狀中說，2012年，查克柏格對Instagram專注於視覺交流感到印象深刻。他認為，利用手機拍照是日益增長的趨勢，臉書不能在這方面落後，但當時臉書卻無法協助用戶拍攝精美照片。查克柏格寫道，「令人憂心的趨勢是有大量用戶每天使用Instagram」。

臉書後來以10億美元收購Instagram，讓當時全公司只有16人的Instagram非常訝異。查克柏格承諾保持Instagram獨立運作，但臉書一個小組隨後進駐Instagram，開始引進照片標記和其他臉書特色，並阻止Instagram推出會和臉書競爭的功能，最終導致Instagram創辦人希斯卓姆和克里格在2018年辭職。

2013年，臉書主管們得知即時通訊軟體WhatsApp每天吸引上百萬用戶。他們擔心，即時通訊軟體會搶走社群網路用戶。FTC文件顯示，臉書一名主管描述，即時通訊服務是「我在臉書任職五年來，所看見對我們產品最大的威脅，我們都嚇壞了」。另一名臉書主管稱WhatsApp執行長庫姆是臉書最大競爭者，還擔心WhatsApp落入Google手中。

臉書在2014年以190億美元收購WhatsApp，是矽谷史上最大併購案。查克柏格當時告訴WhatsApp共同創辦人阿克頓，不會將臉書和WhatsApp的資料合併，阿克頓也向歐洲監管機構重申該承諾。

臉書幾年後違反承諾，損害了WhatsApp獨立性，導致阿克頓和庫姆離職，臉書也被歐盟在2017年罰款1億2200萬美元。