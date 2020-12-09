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臉書被FTC告壟斷 恐被迫出售Instagram和WhatsApp

編譯季晶晶／綜合外電
臉書9日遭美國聯邦貿易委員會和48位檢察長提告壟斷。(路透)
臉書9日遭美國聯邦貿易委員會和48位檢察長提告壟斷。(路透)

美國聯邦貿易委員會（FTC），以及來自46州、哥倫比亞特區和關島的共48位檢察長，周三（9日）對臉書（Facebook）提出告訴。他們指控這家社群媒體巨擘濫用網路支配地位，併購和排擠未來可能成為對手的新創科技公司。

這是FTC近來最具雄心抱負的反托辣斯案，尤其針對臉書先前對照片分享軟體Instagram和訊息服務WhatsApp的併購，稱兩起交易不合法，要求聯邦法院介入，可能強迫分拆。這起訴訟也要求法院立即下令臉書，不得再進行價值1000萬美元以上的併購。

阿拉巴馬、喬治亞和南卡羅萊納等三州的檢察長未參與此案。

在此之前數周，司法部也對谷歌（Google）旗艦搜尋業務發起反壟斷訴訟。聯邦機關同時之間各有自己千載難逢的案件，顯示美國有多關注具支配地位網路平台的強大力量。

臉書說，這些訴訟是監管修正主管，特別指出當初是FTC批准該公司買下Instagram和WatsApp。

臉書副總裁兼法務長Jennifer Newstead說：「政府現在想重來，對美國企業傳達出一個叫人不寒而慄的警告，沒有任一筆出售交易可以結案。人們和小企業並非不得已才選擇臉書的免費服務和廣告，他們使用臉書是因為我們的app和服務提供最多價值。我們將強力捍衛人們做此選擇的權力。」

臉書執行長祖克柏過去曾說過，不想與政府對簿公堂，但若攸關「生存」，會奮戰到底，他並表達對臉書勝訴有信心。

FTC分別在2012和2014年准許臉書收購Instagram和WhatsApp。過去10年間，臉書收購的十幾家公司，有些須先獲得政府核可，但較小的交易不需要。

FTC稱臉書先前對照片分享軟體Instagram和訊息服務WhatsApp的併購...
FTC稱臉書先前對照片分享軟體Instagram和訊息服務WhatsApp的併購。(路透)

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