貝佐斯：藍源航太2024年將送首位女性上月球

貝佐斯表示，集團旗下航太事業藍源公司（Blue Origin）將於2024年搭載首位女性至月球表面。取自Blue Origin官網

美國國家航空暨太空 總署（NASA ）第一座民營建造的登月艙即將拍板定案之際，電子商務界巨擘貝佐斯旗下航太事業藍源公司（Blue Origin）表示，將搭載首位女性至月球表面。

NASA計劃與民營公司合作之下，在2024年將太空人送上月球。

貝佐斯（Jeff Bezos）在社群網站Instagram貼文，發布一段本周在阿拉巴馬州亨茲市（Huntsville）NASA馬歇爾太空飛行中心（Marshall Space Flight Center）進行的發動機測試影片，並在圖說中表示，「這具（BE-7）發動機將送首位女性到月球表面」。

藍源公司研發多年的BE-7新火箭發動機，已達1245 秒的火力測試時間，將成為藍源公司「人類登陸系統國家隊」（National Team Human Landing System）登月艙的動力。

藍源以主要合約商身分領導2019年成立的「國家級團隊」，協助建造「藍月」（Blue Moon）登月艙；團隊成員還包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp）以及Draper公司。

影音來源：Instagram/@Jeff Bezos

藍源近年來致力爭取利潤豐厚的政府合約，並與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）和萊多斯控股公司（Leidos Holdings Inc）所屬應用科學與資訊科技公司Dynetics競爭，盼贏得替NASA打造下一個人類月球登陸系統合約，以期未來10年間將人類送上月球。

4月間，NASA將5.79億美元 的登月艙研發合約給了藍源的團隊，太空探索科技公司獲得1.35億美元發展旗下「星艦系統」（Starship system），Dynetics公司獲得2.53億美元。

NASA發言人已經表明，太空總署預定在2021年3月初從3家公司中挑出兩家，以繼續建造登月任務小組的登月艙原型。登月任務預定2024年啟動。

但NASA動用登月系統資金須經國會同意，且美國總統當選人拜登（Joe Biden）新政府對太空探險計畫的看法尚未確定，也可能牽動NASA登月艙合約的定案時程。