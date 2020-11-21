科技幫一把 銀髮族顧健康更給力

樂齡陪伴機器人能偵測長者在屋內影像，長者跌倒或意外時能及時通知家人。（圖：工研院提供）

在高齡化、少子化雙重衝擊下，老了誰來顧？面對龐大橘色經濟，台灣 工研院與相關機構合作，投入研發健康樂齡新技術，讓科技照護打入銀髮族市場。

失能、臥床是許多人步入老年時最擔心的事，工研院中分院組長黃天佑表示，步入65歲後，一般人每年會減少1%的肌力，因逐年衰退，老年人常會出現久坐無法站起、走路跌倒等情形。運動不該只有年輕人，銀髮族更應保持運動習慣，讓肌力維持在一定水準，才能避免肢體不靈活，甚至跌倒骨折等意外 。

如何用更聰明的方式讓長者願意動起來？走進工研院新竹光復院區的「智慧照護驗證試驗場域」，會看到許多社區高齡者前來運動使用，還有健身 教練帶著長者活動筋骨，宛如健身房。

分析肌力 一「鏡」搞定

驗證場域裡配備有「體適鏡」，透過鏡頭捕捉面對鏡子的使用者運動姿勢，並藉由大數據分析出使用者肌力分布狀態，並提示身體哪個部位肌群過於緊繃或肌力不足，提供運動建議，甚至安排運動課程，讓使用者能依循建議伸展肢體，提供個人化運動處方箋，增進運動效果。

透過單腳下蹲等平衡測試，加強訓練可提早防止意外跌倒。（記者巫鴻瑋／攝影）

為了增加長者運動動力，體適鏡也可連上網路與不同裝置使用者連線，進行線上雲端 健身課程，讓使用者即便在家中都像在健身房上課一樣，藉由與友人一起運動，讓生活更有活力。

工研院中分院工程師李念亞表示，藉由體適鏡分析的資料，搭配物理治療師、健身教練評估協助，幫助高齡使用者了解體能狀況，再進行運動規畫，就能避免盲目健身造成的運動傷害。

智慧輪椅偵測生理訊息

科技的應用成為照護助力。工研院也針對久坐輪椅的長者推出「居家智慧輪椅」，利用呼吸及心跳時身體晃動的頻率回傳生理訊息，能比較服藥、運動前後的心率呼吸變化。

智慧輪椅可拆式套件在一般輪椅上也能迅速組裝，升級成電動輪椅。（圖：工研院提供）

此外，當長者半臥床或臥床時，透過生理監測平台，長者只需配戴輕薄量測器，就能記錄體溫、呼吸、心跳、血氧濃度等四項關鍵生理數據，輔助醫護人員更精確判讀。

陪伴機器人照護獨居者

老人家最怕跌倒，尤其是獨居長者若發生狀況，如何適時獲得救助？「陪伴機器人」能在獨居長輩跌倒時，啟動即時雙向視訊，通知被照護者的家人或醫護照護者，縮短救助時間；陪伴機器人也能偵測並彙集長者吃睡、情緒、身體狀況等資訊，讓不在身邊的子女，能掌握長輩的健康事。

科技照護打入銀髮族市場，協助長者生活及照護。（圖：工研院提供）

家有一老如有一寶，透過智慧長照科技的協助，提升居家照護品質，讓長輩們能「活得健康、安心慢老」。