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手機版臉書「暗色模式」搶先體驗 隨日夜不同變色

編譯中心 / 綜合報導
手機版臉書介面「暗色模式（Dark Mode）」日前已開放公測，趕快打開手機確認你是不是那位可以搶先體驗的幸運兒吧！（取材自推特）
手機版臉書介面「暗色模式（Dark Mode）」日前已開放公測，趕快打開手機確認你是不是那位可以搶先體驗的幸運兒吧！（取材自推特）

幸運兒是你嗎？臉書（FaceBook）桌面版升級更新推出新介面後，緊接著許多手機族也十分期待的手機版「暗色模式（Dark Mode）」終於開放公測了！以黑色調為主的介面為臉書使用者帶來全然不同的新體驗，趕快打開臉書確認你是不是首波體驗的幸運兒吧！

臉書自推出桌面版全新介面後，新版的「暗色模式」也跟著報到，臉書官方工程師在Twitter上正式公開臉書手機版暗夜色模式的影片，開放部分使用者搶先體驗。

臉書官方目前已開放部分使用者搶先體驗暗色模式，大家可以在臉書「設定和隱私」分頁中找到啟動按鈕，且除了可以選擇「開和關」之外，也可以選擇「隨著系統調整」，臉書就會自動隨白天和晚上更改頁面顏色，使用體驗更加分。

依據臉書官方工程師在Twitter上公開的影片，手機版臉書介面已由原先的白底藍字配色轉為黑底白字搭配，而聊天室則為灰色調，看來相當酷炫吸睛。

臉書 手機 隱私

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