手機版臉書「暗色模式」搶先體驗 隨日夜不同變色

幸運兒是你嗎?臉書 (FaceBook)桌面版升級更新推出新介面後,緊接著許多手機 族也十分期待的手機版「暗色模式(Dark Mode)」終於開放公測了!以黑色調為主的介面為臉書使用者帶來全然不同的新體驗,趕快打開臉書確認你是不是首波體驗的幸運兒吧!

臉書自推出桌面版全新介面後,新版的「暗色模式」也跟著報到,臉書官方工程師在Twitter上正式公開臉書手機版暗夜色模式的影片,開放部分使用者搶先體驗。

臉書官方目前已開放部分使用者搶先體驗暗色模式,大家可以在臉書「設定和隱私 」分頁中找到啟動按鈕,且除了可以選擇「開和關」之外,也可以選擇「隨著系統調整」,臉書就會自動隨白天和晚上更改頁面顏色,使用體驗更加分。

依據臉書官方工程師在Twitter上公開的影片,手機版臉書介面已由原先的白底藍字配色轉為黑底白字搭配,而聊天室則為灰色調,看來相當酷炫吸睛。

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP