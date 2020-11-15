我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰能將臉書拉下社群媒體王座？這4家公司最有機會

川普推文「白登贏」後火速改口：我沒承認任何事

誰能將臉書拉下社群媒體王座？這4家公司最有機會

編譯林聰毅／綜合外電
近年來在全球廣受青少年族群歡迎的TikTok，可能是臉書的最大威脅。路透
近年來在全球廣受青少年族群歡迎的TikTok，可能是臉書的最大威脅。路透

TikTok（抖音海外版）、Parler、Discord和OnlyFans逐漸崛起成為社群媒體應用程式（App）的新興勢力，它們獨特的產品可能會威脅到臉書在社群媒體市場的主宰地位。

在總統大選過後，數百萬用戶爭相註冊Parler，這個逐漸嶄露頭角的新興社交媒體app，已迅速成為保守派的避難所，以躲開了他們認為來自Facebook和Twitter的審查，這兩家公司標示警告或隱藏川普總統和其他人質疑2020年總統大選結果的貼文。

這股註冊熱潮在上周初將Parler推上Apple App Store免費應用程式排行榜的首位。這註冊數激增的現象，不禁令人想起其他社群媒體新貴，試圖開發臉書沒有的關鍵市場，例如風靡青少年的Snapchat或短影音TikTok。

挑戰臉書絕非易事，許多app都因此而陣亡。包括旗下Instagram（Ig）和WhatsApp在內的眾多服務，臉書每月擁有超過30億用戶，其他社交媒體平台難以望其項背。此外，該公司還複製關鍵功能並且用以阻止用戶離開，抵禦了許多潛在的挑戰者。但財經網站CNBC報導，仍有些社群媒體新秀繼續前撲後繼，其中以這四家最受矚目：

一、TikTok

TikTok最可能威脅臉書在社群媒體的主宰地位，這個由用戶產製的中國短影音app近年來廣受用戶喜愛，由於這個app顯示其他用戶不斷放上去的跳舞、唱歌、開玩笑或是引人入勝的擴增實境視覺效果的影片，在過去的幾年來，TikTok已成為青少年及青年用戶最喜愛的app之一。

App Annie的數據顯示，TikTok和中國國內的抖音在9月合計擁有9.8億活躍用戶，高於一年前的6.7億。有望在2021年突破10億大關。

臉書已注意到TikTok的快速成長，並在8月在全球推出Reels做為回應，Reels是Ig上模仿TikTok的功能，就像臉書透過在IG上引進故事來擊退Snapchat，現在如法泡製來因應TikTok的威脅。除臉書之外，TikTok還因為母公司字節跳動（總部位於中國）有資安疑慮，正面臨監管方面的挑戰。

在美國總統大選過後，自我定位立場與臉書、推特對立的Parler湧入了數百萬人註冊...
在美國總統大選過後，自我定位立場與臉書、推特對立的Parler湧入了數百萬人註冊，註冊會員總數已在上周增至800萬個，比前一周的450萬增近一倍。路透

二、Parler

根據Parler營運長Jeffrey Wernick發布的聲明，隨著選後註冊人數的增加，Parler的註冊會員總數在上周增至800萬，比前一周的450萬增近一倍。在活躍用戶方面，已從兩週前的50萬飆增至逾400萬。

就像臉書和推特一樣，Parler提供用戶一個標準的社群媒體功能─有一個訊息流，可在上面查看所關注用戶貼文、照片和影音。 Parler最大的吸引力在於自我定位為與臉書和推特對立的社群媒體。根據這支app在App Store上的說明：「 Parler是一個無偏見的、言論自由的社群媒體，致力於保護用戶的權利。」

然而，Parler並非第一個專門招徠保守派的社群媒體應用程式。四年前出現的Gab也是一款標榜相同主張的app，Gab的用戶數原本持續在增加，直到2018年10月匹茲堡猶太教堂槍擊事件造成11人死亡的慘劇為止，因為行兇的槍手鮑爾斯（Robert Gregory Bowers）在槍擊事件發生前一小時在他的Gab頁面上發布貼文。

在那起槍擊事件後，Gab被其管理服務提供商和支付處理商拋棄，迫使該服務下線，迄今仍未恢復。擁有超級保守的用戶群的Parler必須戒慎小心，在讓用戶暢所欲言之際，同時須防止其線上活動最終釀成離線事件、進而導致這個app關閉。

Discord是另一個快速成長的社群應用程式，每月活躍用戶已超過1億，主要是靠向...
Discord是另一個快速成長的社群應用程式，每月活躍用戶已超過1億，主要是靠向用戶收取每月9.99美元的Nitro訂閱費來賺錢。網路照片

三、Discord

另一個快速成長的社群應用程式Discord，可讓用戶建立「伺服器」，使朋友可以掛在文字聊天室或是語音、視訊通話聊天。這個app在電玩遊戲玩家中特別受歡迎，他們使用語音和視訊通話功能與朋友聊天，同時能在線上玩遊戲。

Discord說，該公司每月活躍用戶已超過1億，比去年11月的5,600萬增加了近79％。Discord宣稱，該公司不是社群網絡，而是通訊服務，它完全不同於與其他社群應用程式，因為它不投放廣告，也不靠演算法動態消息來顯示用戶的內容。反之 ，Discord透過向用戶收取每月9.99美元的Nitro訂閱費來賺錢。

Discord可能不認為自己是社群媒體應用程式，但臉書顯然看到了威脅。臉書愈來愈注重將電玩遊戲當成其服務的重要部分、提供即時串流媒體服務，雲端遊戲，以及可50人的團體視訊通話。

OnlyFans主要以用於訂閱和購買成人內容而聞名，總用戶數為7,500萬個。網...
OnlyFans主要以用於訂閱和購買成人內容而聞名，總用戶數為7,500萬個。網路照片

四、OnlyFans

OnlyFans是這些社群媒體威脅中唯一實際上並沒有提供行動應用程式者，這是因為OnlyFans已成為用戶銷售原生成人內容的首選地，但Apple禁止在App Store使用這個app。

儘管沒有應用程式，但OnlyFans在過去一年顯著成長。今年稍早碧昂絲（Beyonce）在說饒舌歌曲中提到它，而TikTok和IG用戶經常張貼連結，將其追隨者引導至OnlyFans帳號。

OnlyFans未透露其每月活躍用戶的數量，但該app的總用戶數為7,500萬，製造者有100萬，相較下，5月有3,000萬用戶和45萬製造者。

儘管OnlyFans主要以用於訂閱和購買成人內容而聞名，但仍有一些人使用該應用程式銷售訂閱和張貼非色情內容。

對臉書而言，OnlyFans是非常獨特的挑戰。臉書從創立以來一直禁止使用色情服務，如果突然決定更改其政策，將不能有iOS應用程序。透過採取成人內容路線，OnlyFans似乎已經打造了一條護城河，以防止臉書沿用對付Snapchat和TikTok的手法，模仿OnlyFans的服務。

社群媒體 臉書 TikTok

上一則

Instagram介面10年大改版 增15秒短影片、線上購物圖示

延伸閱讀

不滿臉書推特審查 川普支持者轉往另類社群媒體

不滿臉書推特審查 川普支持者轉往另類社群媒體
訴訟奏效! 川普對TikTok禁令 獲寬限15天

訴訟奏效! 川普對TikTok禁令 獲寬限15天
字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天

字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天
TikTok禁令 美商務部暫時不執行

TikTok禁令 美商務部暫時不執行

熱門新聞

有果粉透露iPhone 12會發出奇怪綠光，並不停閃爍。圖為蘋果iPhone 12。（美聯社）

iPhone 12、12 Pro傳災情 亮度低於90%螢幕「綠了」

2020-11-10 01:45
全球知名影音平台YouTube今早傳出大當機。（截自YouTube）

YouTube驚傳大當機！手機、電腦都無法正常播放

2020-11-11 20:19
蘋果最新桌上型電腦主機Mac min。（歐新社）

蘋果新品發表會 5大重點一次看

2020-11-10 19:47
市場普遍預期，蘋果將發表首款搭載自家中央處理器「Apple Silicon」的Mac系列筆電。圖為蘋果Logo。美聯社

分析：搭載自研晶片 蘋果新款Mac價格可望壓低

2020-11-10 11:53
傳三星電子可能提前推出旗艦機Galaxy S21，試圖攫取華為的市占，並抵禦蘋果的競爭。（美聯社）

先發制人？傳三星將提前推出旗艦機 攫取華為市占

2020-11-09 00:48
蘋果公司預期10日發表搭載自家處理器的新Mac。（路透）

蘋果搭載自家晶片的Mac將亮相 重燃PC晶片大戰？

2020-11-10 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場
光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎
六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離