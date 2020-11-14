Instagram介面10年大改版 增15秒短影片、線上購物圖示

Instagram將迎來10年來的介面大改版。取材自臉書

Instagram風靡全球，成為佔據年輕人社交活動最重要的工具之一。2012年，臉書 （FaceBook）豪灑10億美元 收購Instagram，之後Instagram至今估值上漲百倍，為臉書帶來了巨大收益。近來，臉書宣布將針對Instagram介面進行10年來的大改版，新增15秒短影片及線上購物圖示。

根據《CNN BUSINESS》報導，Instagram在短影片和線上購物服務上大量投資 ，但Instagram拒絕透露如有多少人有相關的使用習慣等細節數據。近期，Instagram將做出10年來最重大的改革工程，原本介面底部的「+」符號和心型圖示將被設置在右上角，並由新的15秒短影片功能和線上購物圖示取代之。

Instagram負責人亞當‧莫塞里（Adam Mosseri）表示，「我們已經有很長一段時間沒有針對Instagram介面進行大規模改版，但人們創作與享受的方式已經改變了，Instagram面臨最大的風險並不是突然改變得太快，而是我們不改變，甚至變得無所謂」。

據悉，Instagram在短影片功能推出前曾招募TikTok網紅，但到目前為止，與CNN Business接觸過的網紅都對這項更新表達不同想法。

Instagram副總裁維莎爾（Vishal Shah）則指出，「我們不期許每個Instagram用戶認為新增的圖示對他們每一天的生活有幫助，但我們相信它會的」。