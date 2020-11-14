我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日確診破17萬！中北部醫院爆滿 新墨州再封鎖

川普修改400項移民政策 白登想翻轉 恐得耗數年

Instagram介面10年大改版 增15秒短影片、線上購物圖示

編譯中心 / 綜合報導
Instagram將迎來10年來的介面大改版。取材自臉書
Instagram將迎來10年來的介面大改版。取材自臉書

Instagram風靡全球，成為佔據年輕人社交活動最重要的工具之一。2012年，臉書（FaceBook）豪灑10億美元收購Instagram，之後Instagram至今估值上漲百倍，為臉書帶來了巨大收益。近來，臉書宣布將針對Instagram介面進行10年來的大改版，新增15秒短影片及線上購物圖示。

根據《CNN BUSINESS》報導，Instagram在短影片和線上購物服務上大量投資，但Instagram拒絕透露如有多少人有相關的使用習慣等細節數據。近期，Instagram將做出10年來最重大的改革工程，原本介面底部的「+」符號和心型圖示將被設置在右上角，並由新的15秒短影片功能和線上購物圖示取代之。

Instagram負責人亞當‧莫塞里（Adam Mosseri）表示，「我們已經有很長一段時間沒有針對Instagram介面進行大規模改版，但人們創作與享受的方式已經改變了，Instagram面臨最大的風險並不是突然改變得太快，而是我們不改變，甚至變得無所謂」。

據悉，Instagram在短影片功能推出前曾招募TikTok網紅，但到目前為止，與CNN Business接觸過的網紅都對這項更新表達不同想法。

Instagram副總裁維莎爾（Vishal Shah）則指出，「我們不期許每個Instagram用戶認為新增的圖示對他們每一天的生活有幫助，但我們相信它會的」。

臉書 投資 美元

上一則

iPad超給力 蘋果Q3躍居全球PC市場二哥

延伸閱讀

字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天

字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天
TikTok禁令 美商務部暫時不執行

TikTok禁令 美商務部暫時不執行
臉書、谷歌、Pinterest 數位廣告看好

臉書、谷歌、Pinterest 數位廣告看好
NBA／柯瑞揪勇士隊友練球 林書豪也在列！

NBA／柯瑞揪勇士隊友練球 林書豪也在列！

熱門新聞

有果粉透露iPhone 12會發出奇怪綠光，並不停閃爍。圖為蘋果iPhone 12。（美聯社）

iPhone 12、12 Pro傳災情 亮度低於90%螢幕「綠了」

2020-11-10 01:45
全球知名影音平台YouTube今早傳出大當機。（截自YouTube）

YouTube驚傳大當機！手機、電腦都無法正常播放

2020-11-11 20:19
蘋果最新桌上型電腦主機Mac min。（歐新社）

蘋果新品發表會 5大重點一次看

2020-11-10 19:47
市場普遍預期，蘋果將發表首款搭載自家中央處理器「Apple Silicon」的Mac系列筆電。圖為蘋果Logo。美聯社

分析：搭載自研晶片 蘋果新款Mac價格可望壓低

2020-11-10 11:53
傳三星電子可能提前推出旗艦機Galaxy S21，試圖攫取華為的市占，並抵禦蘋果的競爭。（美聯社）

先發制人？傳三星將提前推出旗艦機 攫取華為市占

2020-11-09 00:48
蘋果公司預期10日發表搭載自家處理器的新Mac。（路透）

蘋果搭載自家晶片的Mac將亮相 重燃PC晶片大戰？

2020-11-10 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
骨牌倒了！共和黨人要川普認輸、面對現實

骨牌倒了！共和黨人要川普認輸、面對現實
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意