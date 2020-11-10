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分析：搭載自研晶片 蘋果新款Mac價格可望壓低

編譯林奇賢／綜合外電
市場普遍預期，蘋果將發表首款搭載自家中央處理器「Apple Silicon」的Mac系列筆電。圖為蘋果Logo。美聯社
市場普遍預期，蘋果將發表首款搭載自家中央處理器「Apple Silicon」的Mac系列筆電。圖為蘋果Logo。美聯社

摩根大通（小摩）分析師認為，蘋果首款搭載Apple Silicon晶片的Mac機種，將能推動創新、削減材料成本，也可能讓蘋果推出價格更多元的Mac產品陣容。

科技網站Appleinsider報導，小摩分析師查特吉（Samik Chatterjee）認為，蘋果10日產品發表會最重大的事項，將是發表至少一款搭載自家處理器Apple Silicon的新款Mac。

這個新機種問世，將代表蘋果正式啟動macOS作業系統裝置改用自研晶片的兩年過渡期。分析師指出，此一轉變，最後會讓蘋果得以運用自家晶片帶來的優勢。

查特吉說：「隨著蘋果走向自行設計（晶片）之路，該公司將尋求重新掌控處理器晶片技術路線圖的步調，並為所有蘋果產品打造共同的架構，讓開發者更容易編寫和優化產品生態系中的應用程式（App）。」

查特吉認為，對消費者而言，新的Apple Silicon晶片能降低材料成本，進而壓低Mac裝置的價格，以瞄準更廣大的市場。更確切來說，查特吉認為，蘋果推出的Mac新機種，價格可能介於MacBook Pro和MacBook Air間。

查特吉預估，新款Mac的銷量上看1,000萬-1,500萬台，平均銷售價格（ASP）達1,000美元，也就是為蘋果創造約150億美元商機，「將在疲軟的PC市場中確保數年的成長」。

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