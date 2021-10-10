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移民信箱╱轉換成B-2身分 可線上遞交申請

耿婷律師主答

讀者問：

我持有H-1B簽證，但因為公司業績不好，要解雇我。我想轉換成B-2簽證，然後再想想其他的辦法留在美國。請問，我可以online申請了麼？我記得，曾經在移民局網站上看到過，是可以網上做的。

答：

你可以盡快要求在美轉換成B-2身分，並且可以通過線上（online）遞交I-539轉身分申請。在線遞交I-539轉身分申請時， 你需要先在移民局官網上註冊一個在線帳號，然後在線提交你的I-539申請表和繳納申請費用，同時需要提供一個書面申請解釋為何需要轉成B-2身分，以及提供一個明確的回國時間。

如果你的H-1B是因為被雇主解雇而失效，同時你的H-1B的原定失效日期是在解雇日的60天後， 那麼你的H-1B身分會有60天的Grace Period。在這60天的Grace Period期間，你可以嘗試尋找新的雇主並遞交一分H-1B Transfer來繼續維持你的H-1B身分，或者可以申請要求轉換成其他非移民身分，如B1/B2、F-1等。所以，你應該在Grace Period到期前申請換雇主或者轉換身分，否則你只能離境以確保不會在美國逾期居留。

H-1B 移民局 美國

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移民信箱╱ 孩子使用旅行證還是護照 取決於父母在美身分

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