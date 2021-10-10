移民信箱╱ 孩子使用旅行證還是護照 取決於父母在美身分

讀者問：

我半年前在美國 生了孩子，但是我現在需要工作，想把這個美寶送回中國 ，請我媽媽幫我帶。請問，他應該用中國旅行證還是美國護照購買機票？特別是走紐約東航的飛機的話？

答：

你的孩子應該使用中國旅行證還是美國護照去購買機票，取決於孩子父母目前在美是何種身分，和買哪家航空公司的機票沒有關係。如果你和孩子父親至少有一方是中國公民且沒有取得美國綠卡或者公民身分，你們的孩子就可以向管轄你們轄區的中國駐美國總領館申辦中國旅行證（這種方法不需要申請中國簽證 ）。如果你和孩子父親都已取得美國綠卡或者公民身分，那麼你們的孩子應該先用美國出生紙申請美國護照，拿到美國護照以後再向中領館申請中國簽證，以使孩子能前往中國。

據目前了解的情況，鑒於疫情關係，中國駐美國大使館和總領館的辦公大廳暫停開放。辦理中國旅行證和簽證前需要先下載並安裝一個叫「中國領事」的APP，或者通過電郵聯繫中國駐美使領館當地辦事處，具體了解現在申辦的方式和時間。電郵地址可在中國駐美大使館或各總領館的官網上找到，中國駐紐約總領館的電郵地址是：[email protected]。