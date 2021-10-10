律師手記╱ 申請移民 2項最新規定要注意

在提交移民體檢報告時，需要提供新冠疫苗接種的證明。(Getty Images)

最近，有兩項涉及到移民的事項，值得讀者關注。一，申請人在提交移民體檢報告時，要提供新冠疫苗 接種的證明。二，市場研究分析師H-1B提出全國集體訴訟和解，即專攻市場研究、營銷或研究方法專業的外籍人士或許可以申請H-1B簽證。

美國 疾病防治中心於8月下旬宣布，從2021年10月1日起移民需要接種2新冠疫苗，即尋求移民的人必須出示全面接種世衛組織（WHO）授權使用或列為緊急使用的疫苗證明。聲稱接種過疫苗但沒有書面文件證明者，不予移民。如果當事人沒有接種疫苗，而海外的指定體檢醫生或美國移民局 指定醫生有可用的新冠疫苗，則允許此醫生為申請人接種疫苗。但是，申請人必須在體檢完成之前，打完這種新冠疫苗，因此如果申請人在體檢時未接種疫苗，其案件的處理可能會被延遲。對年齡小於接種年齡的人以及有醫療禁忌記錄的人則予以豁免。其他情況可予以豁免的，如在醫生的管轄範圍內無法常規獲得。無論是否有免疫力或先前感染過新冠病毒的證據，申請人都必須接種疫苗。

至於那些在10月1日之前已經通過體檢的人怎麼辦？美國移民局在2021年9月14日發布消息時回答了這個問題，即疫苗接種要求將僅限於2021年10月1日當日或之後的體檢。在「移民體檢所需的新冠疫苗接種」中，移民局強調，「該要求自2021年10月1日起生效，並適用於該日或之後由移民局指定醫生簽署的所有 I-693 體格檢查的表格」。在沒有進一步指示之前，看來2021年10月1日之前做過體檢的未決案件，其體格檢查的報告有效。

專攻市場研究、營銷或研究方法專業的外籍人士，未來或許可以申請H-1B簽證。(Getty Images)

一項全國性集體訴訟Madkudu對抗美國移民局案(No.5:20-cv-2653-SVK (USDC N. Dist. CA. 2021)) 有了一個和解提議，為集體訴訟成員提供一個補救措施。在2019年1月1日或之後提交市場研究分析師H-1B申請的所有美國雇主，直到法院批准此和解之日為止，申請被駁回的理由是職業展望手冊 (OOH) 未確定市場研究分析師是專業職業。而被美國移民局認定以OOH調查結果為市場研究分析師的案件，H-1B申請將會被批准。

集體訴訟成員必須在2021年10月4日之前對擬議的和解協議提出異議，法院將公平聽證會安排在2021年10月19日。符合 Madkudu 條件的案件可在法官做出決定後180天內申請重新開案，且不收取任何費用：

1、工商管理學士或更高學位，其正式的輔修、主修、專業、或專攻市場研究、營銷或研究方法專業，並在成績單、文憑或其他官方文件上有此註解的。如果沒有註冊處的文件，申請人可以提交相關系主任、相關系教授或頒發學位的高等教育機構的官方學術顧問的信函以供考慮，來確認上述情況。也可以考慮非官方的成績單。

2、資訊、統計學、電腦和資訊技術或社會科學的學士或更高學位也可能符合，如果申請人能夠證明非官方的輔修、主修、專業、專攻或市場研究、營銷或研究方法方面的專業是必要的履行工作職責。

為了證明集體訴訟成員的資格，申請人將隨重新開案的請求提交一分美國移民局拒絕原 H-1B 申請的副本，而那些上訴並被行政上訴辦公室AAO 駁回的人將提交一分AAO 判決的副本而不是服務中心的拒絕信。

美國移民局將在法院命令發出後的10個工作日內提供通知，指示集體訴訟成員以I-290B 表申請重新開案的動議，並附上一張封面紙，明確表明此動議是由集體索賠的成員提交的，寄至指定的美國移民局服務中心接收以獲取集體訴訟成員重新開案請求裁決的收據。這 180 天從美國移民局宣布指示集體訴訟成員發送重新開案動議的日期起算。

此擬議和解是對美國移民局依賴OOH來決定什麼是H-1B申請中的專業職業的又一指責，它也表明專業職業不是由一個學習專業領域而下定義的。