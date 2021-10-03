申請B簽證 符合條件可免除面簽

讀者問：

我是美國公民 ，想擔保申請自己姊妹來旅遊，用B-2簽證 。她以前沒來過美國，是第一次來美。請問，她一定得到美國大使館面簽嗎？聽說可通過旅行社，不用面簽？

答：

在通常情況下，中國 公民要獲得B-2赴美旅遊或探親簽證，必須要通過到美國大使館或領事館面談來獲得B-2簽證。如果簽證申請人的年齡符合特定年齡段(80歲及以上或不滿14歲)，或者申請人的美國簽證依然有效、或失效後12個月內(現暫為48個月，直至2021年12月31日)進行續簽，簽證申請人可能符合申請免面談的條件。如果經審核符合免面談的各項要求，申請人可通過中信銀行的代辦點提交簽證申請的有關書面申請。但是，和面談一樣，免去面談並不能保證簽證的成功，而且在某些情況下，使領館審查免面談提交的申請後，可能要求申請人親自參加面談。

綜上所述，如果你的姊妹的年齡是在14至79歲之間的年齡段內，且沒有有效的B-2簽證或B-2簽證過期沒有超過四年的話，就不符合免面談的條件。即使您姊妹是通過旅行社申請，也同樣需要面簽。由於疫情期間美國對中國的旅行禁令依然有效，目前美國駐中國的使領館還沒有開放B類簽證的簽發，所以你的姊妹目前暫時無法遞交簽證申請。如果將來美國重新開放中國的B類簽證申請，她要申請來美國旅遊或探親，則必須要前往美國駐中國的使領館面談以獲得B-2簽證。