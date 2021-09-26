中國來美國留學申請數 持續下降

在加州聖地牙哥邊界排隊等待申請美國庇護的無證移民。(美聯社)

最近，美國 有關部門制定了一些法律，涉及到移民事宜，值得人們關注。同時，有研究報告指出，前往美國的留學生也相應減少，尤其是中國 、印度這樣的大國，顯示出新的趨勢。下面是幾個重要的法案和事件。

★德州發布初步禁令反對檢察起訴裁量權 僅針對被拘留的移民

2021年8月19日，蒂普頓法官於在德州對抗美國6:21-CV-16(SD德州2021年8月19日)的訴訟案件中，發布了一個反對聯邦政府的初步禁令。之後，移民執法局(ICE)的首席法律顧問辦公室(OPLA)立即宣布不再依賴其2021年5月27日備忘錄「對OPLA律師們有關民事移民執法、驅逐政策和優先事項的臨時指南」。此備忘錄涉及OPLA律師們可以行使檢察裁量權的多種情況，包括取消上庭通知(NTA)、繼續進行或甚至不受理訴訟程序。

蒂普頓法官的禁令中，沒有提到2021年5月27日的備忘錄，而只提到了之前國安部(DHS)在2021年1月和2月簽發備忘錄的某些部分。這個禁令只涉及起訴州的立場，即政府當局應該遵守8USC1226(c)和1231(a)(2)的規定，政府「應」分別在某些外國人被釋放時或在遣返期間拘留他們。

★在拜登政府當權下 H-1B限制仍繼續存在

在美國商會控訴聯邦國安部案件編號4:20-CV-7331的案件中，政府提出了一項交叉動議要求即刻判決，以捍衛須根據工資由高到低來抽選H-1B的法規。而商會剛剛提交了一份答覆，支持即刻判決的動議，但反對政府的交叉動議要求即刻判決。

商會的答覆提出了應該宣布該法規無效，其三個理由包括：它違反了H-1B簽證要「按遞交申請此簽證的順序簽發」的法定語言；該法規是在ChadWolf的授權下發布的，而八個地區法院一致認為ChadWolf從未合法地擔任國安部代理部長的職位；且該法規隨意地無視相關意見和法律規定的利益，故它違反《行政訴訟法》。

該案訂2021年9月17日在加州北區由法官懷特(JeffreyS.White)來聽審。該法規已於2021年1月8日最終確定，但1月被拜登的白宮推遲。隨後，移民局發布了一項最終規則，將生效日期推遲到2021年12月31日。

★多份報告顯示 全球對F-1簽證興趣不足

2021年8月3日的美國公共媒體(APM)報告指出，因為疫情、簽證限制、學費上漲以及在美國不安全的看法，導致國際新生的入學率下降了72%。現在和未來的困難在於，我們經濟創新的一個重要原因是F-1學生從OPT實習生身分到H-1B工作簽證 ，然後拿職業綠卡。學生和交流訪問者計畫(SEVIS)說，在《2020年SEVIS的數字報告》中，與2019年和2020年相比，2020年中國學生比2019年減少了9萬1936人，下降了19.38%，因此2020年中國學生總數為38萬2561人；而印度減少4萬1761人，下降16.76%。2020年印度學生總數為20萬7460人。

華盛頓郵報的報導稱，從2020年至今，中國赴美留學的申請數持續下降，今年冬天只有約1萬9000名中國學生填寫了本科學校所需的普通申請，比去年同期下降了16%。此外，中國家庭將孩子送到美國唸書已不再流行。