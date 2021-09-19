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H-1B申請是否獲批 不影響綠卡申請

耿婷律師主答

讀者問：

我現在是H-4簽證(拿了EAD)工作，公司給我第二年申請了H-1B。我們已於2020年12月遞交EB-3的I-I40申請，也在上個月交了I-485。現在，公司通知我今年H-1B已抽中(公司和我都很驚訝到現在還能中)，現在糾結要不要申請H-1B。我是轉行電腦碩士，沒讀完書就在現在的公司工作。我怕申請被拒，也怕真的通過了會不會影響後面綠卡的申請，畢竟綠卡遞交的材料都是H-4身分。

答：

你申不申請H-1B身分或者是H-1B申請是否能獲批，都不會對你的綠卡產生多大影響。就算你的H-1B申請被移民局拒了，只要不是因為造假之類的原因被拒，都不會對你現有的綠卡申請產生什麼負面影響。雇主給你提交的I-140移民申請是針對於一個未來的職位，因此無需證明你現在就已經在公司合法工作。

你在遞交I-485申請後就獲得了一個「調整身分」的身分，遞交I-485申請後，即使你的H-4身分過期或者H-1B被拒，你在美國還是有合法身分的。等I-485工作許可(即C9卡)批准後，你也可以用C9卡工作。不過，考慮到你的I-140還沒有獲批，建議你最好還是保留當前的H-4身分，直到你的H-1B或綠卡獲批。

H-1B 綠卡 工作

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