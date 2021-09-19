遞交I-140申請 不影響OPT獲批

讀者問：

我持有F-1簽證，現在美國讀博士。我想畢業後留在美國。請問，在讀博士現在申請NIW和EB-1A分別需要排期多久？申請NIW、EB1A除了影響OPT 外，還有其他影響嗎？

回復：

如果你的出生地是中國大陸的話，2021年9月份顯示EB-1A目前沒有排期，而國家利益豁免(NIW)的排期為2018年7月1日。

儘管很多人擔心向移民局 遞交不需要雇主sponsor的I-140移民申請會被視為有移民傾向，而導致移民局拒掉OPT的申請，但實際上只要你還沒有遞交I-485綠卡申請的話，學校還是會給你發OPT的I-20，移民局也不會因為你遞交了I-140移民申請而拒絕你的OPT申請。因此，只是遞交NIW或EB-1A的I-140申請的話不會影響OPT的獲批，也不會影響你以後H-1B 申請的獲批，因為H-1B允許有移民和非移民的雙重傾向。

還有一點要補充一下：如果你的I-140申請順利獲批，你之後也遞交了I-485申請並拿到Combo Card的話，當使用Combo Card工作的時候，你會被視為已經放棄了學生身分，你的OPT也會因此失效。