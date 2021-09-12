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美網／911時還沒出生 加拿大19歲小將盼展現同樣韌性

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

拿回美紙再去境外讀書不影響孩子綠卡申請

耿婷律師主答

讀者問：

我們2020底美國境內申請EB-1B，已經打指紋四個月，副申請人(孩子)去美國境外讀大學。打指紋四個月了啥動靜都沒有，焦急萬分，有以下問題：

1、是否影響主副的I-485綠卡申請？

2、是否影響孩子的綠卡和Combo Card？

3、拿到綠卡後是否也要給孩子申請什麼？

答：

既然已經打指模了，這說明主副申請人都收到了I-485的收據。四個月沒收到工作許可和回美紙(Combo Card)非常正常。目前，遞交I-485申請以後至少需要等待五、六個月才能收到Combo Card。就你敘述的情況來看，不會影響你們主副申請人I-485綠卡申請的審理。

不知孩子在遞交I-485後是否還保持著有效的非移民簽證身分？如果孩子在遞交I-485申請後還保有有效的H、L或O類允許有移民傾向的簽證身分，孩子可以在拿到回美紙(Advance Parole_以前離開美國，不會被視為放棄了I-485申請。如果孩子目前沒有其他非移民簽證身分，或者目前是陪讀(F-2)、探親旅遊(B-2)等不能具備移民傾向的非移民簽證身分，那就需要等拿到回美紙以後才能離開美國，否則孩子的I-485申請會被拒。如果孩子馬上要開學但還是沒拿到Combo Card的話，建議你們給孩子做加急回美紙。跟移民局預約好辦理加急回美紙的時間後，只要帶齊所需資料，一般當天就可拿到加急回美紙。

拿到加急回美紙後再去美國境外國家讀書就不會影響孩子的綠卡(I-485)和工作許可(I-765)申請。如果有面談的話，孩子需要回美國參加面談後才能獲批綠卡。如果沒有面談的話，孩子的工作許可和綠卡會直接獲批，並被寄到你們留給移民局的收信地址。

主副申請人每個人都會收到自己的綠卡。拿到綠卡後如果孩子超過一年不能回美的話，需要等孩子人在美國時向移民局遞交I-131申請回美證(Reentry Permit)。若回美證獲批的話，孩子只要在回美證過期前回美即可(回美證有效期將會是兩年)，不需要每半年入境一次。

移民局 綠卡 美國

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