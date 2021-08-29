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OPT結束後 可H-1B身分換新雇主

耿婷律師主答
STEM OPT的學生需要在OPT項目開始後的12個月內向學校遞交一份I-983自我評估表。(USCIS)
STEM OPT的學生需要在OPT項目開始後的12個月內向學校遞交一份I-983自我評估表。(USCIS)

讀者問：

我目前在STEM OPT階段，還差3個月滿一年。3個月後由於找到了下家，而且已經申請到了H-1B(non-cap)，就會轉成H-1B，從而exit STEM OPT。去年申請STEM OPT的時候，實驗室的老闆確實幫了忙，在實驗室給了一個職位(類似於博後或者staff scientist之類的)，才能申到STEM OPT。去年到現在，我一直在努力找工作，最終找了個不痛不癢的職位。不過人家答應辦H-1B簽證，所以已經很滿足了。但每天還是在實驗室做實驗，沒有落下。

申STEM OPT都會要填一張I-983表，上面有training plan，還有 evaluation。其中Evaluation是一年填一次，要老闆簽名。問了國際學生中心，我在第一年快結束的時候，就需要寫好evaluation找老闆簽名。最近研究不順，老闆不一定給簽，我得做好最壞的打算。如果他到時候不願意簽I-983，我在想最後到底會有什麼後果？這個表好像是掌握在學校DSO手上，不會到移民局。我上次問國際學生中心，他們說其實只要老闆簽字就行，評價如何不太緊要。我現在就覺得，他有可能字都不會簽，到時候我怎麼辦？

答：

依據移民法的要求，STEM OPT的學生需要在OPT項目開始後的12個月內向學校遞交一份自我評估表(也就是Form I-983)。該表格需要學生和他們的OPT雇主共同完成，同時需要雇主簽字。遞交該表格的截止日一般是OPT培訓項目開始12個月後的第10天或OPT培訓項目結束後的第10天。如果某個STEM OPT學生沒有在上述限定時間遞交Form I-982給學校的DSO，那麼該學生的OPT身分就面臨被取消的風險。

如果你需要繼續保留OPT身分，你還是必須要說服你的雇主簽署I-193表，否則你的OPT將沒法延期至第二和第三年。不過你在問題中提到，你的新雇主已經幫你申請了Cap-Exempt的H-1B，第一年OPT結束後就不需要繼續維持OPT身分，所以即使你想在的雇主不給你簽I-983對你也沒有什麼實質性的影響。你的第一年OPT還是合法的，OPT結束後你也完全可以以H-1B身分為新的雇主工作。

OPT H-1B 移民局

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