移民信箱／填寫DS-160表 信息必須真實

讀者問:

我是O-1身分。之前是在美國 境內轉的,現在需要回國。但是,申請O-1簽證 的DS160表格裡面問是否有immigration petition。如果I-140批了,需要填寫yes嗎?雖然大家都說O-1是可以dual intent,但是法律上好像是不屬於允許dual intent的簽證類型,只不過大家比較默認。這樣如果填了yes會被拒簽嗎?

答:

如果確實有雇主為你提出過I-140申請,那麼在回答DS-160表上Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?這道問題時,不管你的申請最後是否獲批,或者移民局 正在審理當中,你都應該如實回答Yes。

首先,在填寫DS-160簽證申請時,你所有的回答和提供的信息都必須是真實的。如果你在填寫簽證申請表時並未提供真實信息,那麼一旦被面試官發覺,就會導致你的簽證申請被拒。就算沒被發現僥倖過關,但在你將來申請綠卡時,如果被發現你在獲取美國簽證面談時有填寫過不實信息,就會被認為是用欺騙手段拿到的簽證,會導致移民局以簽證欺詐的理由拒絕你的綠卡申請。

其次,O-1是Dual Intent簽證,允許簽證申請人同時具有移民和非移民的雙重傾向, 而不會單純因具有移民傾向而被拒。所以,你1-140的獲批並不會影響到你O-1簽證的獲批,不用擔心因為在填寫DS-160表時承認你的I-140申請已經獲批而對你的O-1簽證申請帶來負面影響。