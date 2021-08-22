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移民信箱／填寫DS-160表 信息必須真實

／耿婷律師主答

讀者問：

我是O-1身分。之前是在美國境內轉的，現在需要回國。但是，申請O-1簽證的DS160表格裡面問是否有immigration petition。如果I-140批了，需要填寫yes嗎？雖然大家都說O-1是可以dual intent，但是法律上好像是不屬於允許dual intent的簽證類型，只不過大家比較默認。這樣如果填了yes會被拒簽嗎？

答：

如果確實有雇主為你提出過I-140申請，那麼在回答DS-160表上Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?這道問題時，不管你的申請最後是否獲批，或者移民局正在審理當中，你都應該如實回答Yes。

首先，在填寫DS-160簽證申請時，你所有的回答和提供的信息都必須是真實的。如果你在填寫簽證申請表時並未提供真實信息，那麼一旦被面試官發覺，就會導致你的簽證申請被拒。就算沒被發現僥倖過關，但在你將來申請綠卡時，如果被發現你在獲取美國簽證面談時有填寫過不實信息，就會被認為是用欺騙手段拿到的簽證，會導致移民局以簽證欺詐的理由拒絕你的綠卡申請。

其次，O-1是Dual Intent簽證，允許簽證申請人同時具有移民和非移民的雙重傾向， 而不會單純因具有移民傾向而被拒。所以，你1-140的獲批並不會影響到你O-1簽證的獲批，不用擔心因為在填寫DS-160表時承認你的I-140申請已經獲批而對你的O-1簽證申請帶來負面影響。

簽證 移民局 美國

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