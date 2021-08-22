移民信箱／非移簽證來美 美公民父母要在第三國隔離

在旅行禁令上的國家，持用非移民簽證入境的旅客，須在第三國停留14天。(美聯社)

讀者問：

請問，美國公民 的爹媽 (無綠卡 ，但有O1A簽證 )能豁免進入美國嗎？過去，都要求去第三國待上14天。現在，他們能豁免直接進入美國，不用去第三國待14天？

答：

依據2020年2月美國總統簽發的聲明，從 2020年2月2日起，除了美國公民與永久居民（綠卡持有人）的直系親屬以外，美國對過去14天去過中國的所有用非移民類簽證入境美國的旅客都實施臨時入境禁令。目前，這一針對中國的旅行禁令還未取消。

注意這個旅行禁令例外裡的「直系親屬」和我們平時理解的「直系親屬」有少許不同。這裡的「直系親屬」是指美國公民或綠卡持有人的下列親屬：1、配偶；2、未滿21歲並且未婚的子女；3、未滿21歲的未婚美國公民或綠卡持有人的父母或合法監護人；4、未滿21歲的未婚美國公民或綠卡持有人的未滿21歲的未婚兄弟姊妹。因此，年滿21歲、雖未滿21歲但已婚的美國公民或綠卡的父母不屬於旅行禁令中規定的直系親屬例外情況。

你問題中沒有提及美國公民的年齡，如果該美國公民已滿21歲，其父母持非移民簽證(O-1A)入境美國之前仍須在第三國停留14天，然後再入境美國。當然，如果其父母拿到的O-1A簽證上有標注是NIE(國家利益例外)的話，則可以直接持簽證從中國入境美國，而不需要先在第三國停留14天。