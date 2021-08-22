移民信箱／綠卡審理速度 平均一年上下

讀者問：

我的I-485今年2月的RD。今年3月24日，移民局 通知說申請transferred到Texas Service Center。我們一直等到現在，也沒有指紋信。昨天看帖子才發現SRC是黑洞。我們是不是掉洞裡了？還要等很久？

答：

「黑洞」一說是網友因為降級I-140和I-485申請一起遞交時，Texas服務中心(出具的收據通常都是SRC打頭)的審理時間普遍比Nebraska服務中心(出具的收據通常都是LIN打頭)的審理時間長，所以才有這種玩笑之說。你的問題沒有提到I-140申請，所以我們推斷你現在應該是I-140已經獲批，今年2月單獨遞交了I-485。

一般來說，綠卡 的審理速度平均要在一年上下，所以你的案件現在還在正常的受理時間內，並沒有超期，也不能因為還沒有收到打指模信就推斷申請進入了「黑洞」。由於移民局的指模中心是獨立運作的，所以你收到指模信的快慢和服務中心處理你的I-485申請的快慢並沒有太大的關聯。受新冠疫情 影響，移民局指模中心安排打指模的速度受到了非常大的影響，目前是處於比較慢的狀態，但這並不會影響你的其他申請(如工卡、回美證)的審理。如果你之前的指模可用的話，有可能不打指模就直接收到Combo Card。