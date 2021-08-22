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移民信箱／申請I-485前做體檢 要在60天內交

／耿婷律師主答

讀者問：

現在審批綠卡至少12個月，太太護照過期了，正在renew中。請問：I-693和I-485一起交還是等RFE再交？

答：

根據移民局的政策，I-485申請人提交的I-693表格，需由醫師在提交I-485申請時的60天內簽名，且自醫師簽署之日起的兩年內有效。這意味著移民體檢如果是在移民局收到I-485申請的60天之前做的，此次體檢將因失效被移民局退回，需要重新做。所以如果體檢是在遞交I-485之前做的，則一定要注意在60天之內及時遞交I-485。而如果體檢是在遞交I-485之後再做，則一般不存在體檢報告因失效原因被退回的風險，因為該體檢報告在醫師簽字後的兩年內都有效。

通常來說，如果體檢報告沒有和I-485同時遞交，移民局會發一封郵件告知申請人面談時需要補交體檢報告。申請人可以選擇在I-485審理期間主動補交並附上I-485收據(但這種方式有時候會導致體檢報告丟失)，或者面談時帶上當面提交給移民官(這種方式比較穩妥)。你可以根據上述關於I-693有效期的規定，並參考移民局更新的I-485審理進度(processing time)，來確定你做移民體檢的時間。

移民局 綠卡

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