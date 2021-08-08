律師手記／移民局4新政策 要留意

針對移民事務發布的幾項新政策，對移民案件有相當影響。（美聯社）

最近，移民局 推出了幾個新政策，涉及到工作許可申請、保留F-2B優先排期、視頻面談及拒絕中國 非移民簽證的新理由，值得讀者關注。

工作許可

2021年6月9日，移民局發布工作許可、補材料和加快處理的三個相關政策。政策要求，如果是調整身分第一次和續簽工作許可證的申請，現在的有效期限將是兩年而不是一年。2013年的補材料(RFE)舊政策也回歸了。過去，移民局指示官員，在拒絕案件之前若證據不足應發出補材料的通知，除非該官員確認受益人即使補交額外的證據也不符合資格。2018年，移民局取消了此政策，並發布指導方針，指示官員可以以缺乏初步證據為由，拒絕受益人的申請，不必先發出補材料或意圖拒絕的通知(NOID )。

最近，移民局調整了加快處理政策(expedite policy)。移民局表示，對可以遞交加急處理(premium processing)的案件，通常不會考慮加快處理；但若現在非營利機構提出的對促進美國文化和社會利益的的案件，可以恢復申請。其他標準仍然相同，包括公司或個人遭受嚴重的經濟損失；緊急情況和緊急人道主義的原因；美國政府的利益；結束移民局的錯誤。如果公司財務面臨損失有倒閉、失去重要合同或需要解雇其他員工的風險，也是可以的。例如，若是醫務辦公室的醫生工作許可證失效，會導致解雇醫療助理的情況。

筆者認為，這三個新的政策更公平、更有效。工作許可證的更改主要是調整身分的申請人因為裁決延誤的時間越來越長，必須提交第二次的申請；補材料的改變，因為申請機構相信移民局不會對涉及同一個人和有相同事實的下一個申請有不公平的突然改變；而加快處理允許非營利機構獲得加急的服務，而無需支付和私人機構一樣的加急處理費用。

保留F-2B類別

2021年8月的簽證進度表顯示，除墨西哥和菲律賓出生者外，其他國家出生者的親屬移民案件，F-2B類別已排到2015年9月22日之前提交的案件，而F-1類別只排到2014年11月22日之前提交的案件。這就表示，F-2B類別的排期早於F-1類別的排期，前者可以早點遞交調整身分的申請。按照兒童身分保護法(CSPA)，它允許在移民局同意下可保留F-2B類別，問題是是否有一定的程序來讓申請人保留這個類別。

現在查看國務院常見問題解答時，得知程序如下：若案件已在全國簽證中心( NVC)的申請人應使用NVC的在線查詢表格提交請求。然後NVC會將此請求轉發給移民局，在收到移民局的批准後，會將簽證類別改回F-2B。若案件已在美國大使館或領事館的申請人，應要求大使館代表他們提交申請保留類別。領事官員會轉發請求，在收到移民局的批准後，領事官員會以F-2B類別來處理此簽證申請。

儘管目前F-2B的類別快些，但過去也有過F-1類別較快的情況。因此，申請人到底要選哪個類別，可以等到案件更接近簽證排期的時候再作決定。

視頻面談

現在如果去移民局面談，發現辦公室沒有移民官員，請不要驚訝。從報告中可以看出，官員通過視頻面談正在以不同的方式實施中，並且未來大部分的移民裁決將可能採取這種方式。政治庇護的面談，律師被安置在房間中間的椅子上，沒有桌子，只是面對屏幕。入籍面談用視頻方式似乎更加普遍。紐約地區辦公室甚至配備了新的iPad設備。一位律師指出，在紐約地區辦公室面談時，iPad上的官員來自俄亥俄州。在疫情期間，視頻面談可能受歡迎，因為比面對面方式花費的時間更少。

但是，有的申請人在面談當天帶去的多項文件，還有的申請人通過在線申請或寄發申請去移民局郵政信箱的文件，因某種原因部分文件沒有輸入移民局的系統以便進行面談。在視頻面談中，官員如何仔細查看這些文件或確定文件是否真實？具體請情況不得而知。

拒中國非移民簽證的新理由

目前，國務院又增加了拒絕中國非移民簽證申請的新理由。在國務院與美國移民律師協會(AILA)2021年5月27日的聯絡會議上，AILA提出非移民簽證的申請在中國以INA第243(d) 條款被拒絕的原因是，「中國不接收被遞解的本國國民」。

美國國務院確認，在中國因243(d)條款被拒是有可能，但這不應該影響大多數學生簽證 的申請。國務院說，受243(d)約束的中國國民，如果在中國境外領事館提出申請，則可以避免這種拒絕的理由。當然，困難在於第三國領事館不願意接受和裁決大多數非移民的申請，因為它的案件量實在太大。