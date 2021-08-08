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移民信箱／遞交I-485後體檢 不怕失效

／耿婷律師主答

讀者問：

我是去年10月遞交I-485申請的眾多申請者之一，今年5月才打指紋，還沒有體檢。我請教，什麼時候去體檢比較合適？我怕太早體檢會過期，花冤枉錢。

答：

根據2018年11月1日生效的新政策，I-485申請人提交的I-693表格，需由醫生在提交I-485申請時的60天內簽名，且自醫生簽署之日起I-693表格在兩年內保持有效。這意味著移民體檢如果是在移民局收到I-485的60天之前做的，此次體檢將因失效被移民局退回，需要重新做。所以，如果體檢是在「遞交I-485之前」做的，則一定要注意在60天之內及時遞交I-485。而如果體檢是在「遞交I-485之後」再做，則一般不存在體檢報告因失效原因被退回的風險，因為該體檢報告在醫生簽字後的兩年內都有效。

通常來說，移民局不會專門就補充體檢報告發出補件通知(RFE)，如果體檢報告沒有和I-485同時遞交，可以在I-485審理期間主動補交(補交時附上I-485收據)，或者面談時帶上當面提交給移民官。你可以根據上述關於I-693有效期的規定，並參考移民局更新的I-485審理進度(processing time)，來確定你做移民體檢的時間。

移民局

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