I-539批准前離境 不會導致下次簽證被拒
讀者問：
我們在紐約，給岳父母申請了兩次延期。兩次都是網絡遞交，第一次就說收到了申請，指紋都沒打。眼看著第一次延期請求的日期快到了，當時回國難上加難，於是直接申請了第二次延期。二次延期也是一樣，只是說收到了申請，四個月過去了依舊沒有指紋信和其他更新。請問，這種情況直接回國，會對下次入境和十年簽證有什麼影響嗎？
答：
因為你已經收到了I-539申請收據，所以不用擔心岳父母的身分會在申請審理期間被視為非法。你的岳父母可以繼續耐心等待下一步的通知，有可能後面移民局會將兩次延期申請合併，並發出一分打指模通知(指模單上會顯示兩次申請的收據號)。如果你父母打算在延期申請的結果出來前選擇自動離境，他們離境的行為會被視為放棄了申請，而導致I-539被拒。
你父母需要保存好遞交延期申請的收據和將來收到的拒絕通知信，拒絕通知上會說明拒絕的原因是因為申請人已離境，證明在美國停留期間沒有違反移民法的規定。他們下次簽證或入境時都可能會用到這兩份材料，說明他們在美國並沒有逾期居留的紀錄。一般來說，I-539批准前提前離境並不會導致下次簽證拒簽或被拒絕入境。
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