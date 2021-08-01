I-485是申請者向CIS遞交的申請 不是公司

申請人要填I-485表格調整身分。

讀者問：

最近決定跳槽另一家本地的公司，選擇了H-1B transfer。有一些問題請教一下：我目前的狀態是，EB-1B在2019年10月獲得批准，2020年10月遞交I-485、I-765，2021年4月打了指模，目前身分是H-1B。主副都不是DY。

1、現在的公司在遞交AOS package的時候用的是公司的email，在G-28表中選擇了part 4 1a 1b (卡以及文件原件寄給律師)。這樣的話，我跳槽以後，現在公司的律師是不是就聯繫不上我了？我是否應該在跳槽前告知現在公司的律師？我需要跟律師怎麼說？

2、我的新公司的律師能做些什麼，幫我更新G-28表中的選項嗎？

3、現在公司律師沒有遞交體檢表，而且他們要求等到RFE再提交體檢表。我的住址收到過AOS receipts，我認為體檢表RFE是會寄到我的住址的，對嗎？

4、副申請人是H-4身分、H-4和EAD pending。我們查了網上觀點，確定了H-4和H-4 EAD不受H-1B transfer的影響，因此我們叫停了新公司正在辦的新的H-4和H-4 EAD。叫停的原因主要是為了盡量減少不必要的麻煩和精神壓力。

換工作的步驟啟動後(主要就是H-1B transfer)，我還沒有通知現在公司。我的擔心是，如果公司知道我要跳槽，有一定的幾率員工會被要求立刻離職(據同事說發生過案例)。我現在公司提交過I-485 J表。請問還有什麼注意事項我可能漏掉的？

答：

1、因為I-485調整身分(AOS)申請是你自己向移民局 遞交的申請(不是公司行為)，所以你有權隨時更換代表你的律師。如果你手裡有I-485收據的話，你可以請你現在的律師幫你再遞交一份G-28，告知移民局你已更換代表律師，並且在新的G-28上不勾選將綠卡和文件原件寄給律師。這一操作不需要通過你現在公司的律師就可以進行。

2、如果你準備委託你新公司的律師做你的I-485律師的話，新公司律師可以幫你遞交新的G-28給移民局。

3、是的，移民局一般會將所有通知(包括補件的RFE通知)同時寄給你和你G-28上列出的律師。

4、因為你的I-485遞交已經超過半年，如果你的新雇主和現雇主屬於同類公司、給你提供的是同類永久職位、並且薪水不低於勞工部 定的最低薪資的話，你的新雇主只需為你遞交新的I-485J表，跟移民局更新你的雇主和相關雇佣信息就可以了。