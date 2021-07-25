移民信箱／H-1B快到期為由 I-485加急審理難獲准

讀者問：

請問，申請I-485本身也可以expedited request麼？如果可以的話，H-1B 身分快到期了，可以是申請expedited request的理由麼？

答：

加急審理（Expedited Request ）和優先審理（Premium Processing）不同，優先審理只要給移民局 支付2500元，移民局就會在15天內給一個審理結果或者要求補件，但是只有少數的幾種申請可以做優先審理；而基本上任何遞交給移民局的申請都可以要求加急審理（expedited request）。所以理論上來說，I-485也可以要求加急審理，但是成功率很低。

請求移民局加急審理（expedited request）時，申請人需要證明符合以下一種或幾種情況：1、如果申請沒有及時審批，會給公司或個人造成嚴重的經濟損失；2、出於緊急情況和緊急人道主義原因；3、非營利組織為了促進美國 文化和社會利益請求加急審理；4、為了美國政府的利益要求加急審理，如美國國防部、勞工部、國土安全部等聯邦機構等要求緊急處理或出於其他公共安全或國家安全利益做出的加急審理的要求；5、為了改正移民局先前的錯誤。以嚴重經濟損失的理由提出加急申請時，申請人除了要提供會遭受嚴重經濟損失的證明文件，還要證明申請人無法承受移民局的正常處理時間會給申請人帶來的經濟損失。

根據我們的經驗，以H-1B身分快要到期為由要求I-485加急審理很難獲得批准，因為你的公司完全可以花錢為你做H-1B延期申請（申請遞交後你就可以繼續為雇主工作），而且因為應該由雇主支付H-1B的費用，所以也很難證明你的公司負擔不起為你辦理H-1B延期所需的費用。