我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

移民信箱／H-1B快到期為由 I-485加急審理難獲准

耿婷律師主答

讀者問：

請問，申請I-485本身也可以expedited request麼？如果可以的話，H-1B身分快到期了，可以是申請expedited request的理由麼？

答：

加急審理（Expedited Request ）和優先審理（Premium Processing）不同，優先審理只要給移民局支付2500元，移民局就會在15天內給一個審理結果或者要求補件，但是只有少數的幾種申請可以做優先審理；而基本上任何遞交給移民局的申請都可以要求加急審理（expedited request）。所以理論上來說，I-485也可以要求加急審理，但是成功率很低。

請求移民局加急審理（expedited request）時，申請人需要證明符合以下一種或幾種情況：1、如果申請沒有及時審批，會給公司或個人造成嚴重的經濟損失；2、出於緊急情況和緊急人道主義原因；3、非營利組織為了促進美國文化和社會利益請求加急審理；4、為了美國政府的利益要求加急審理，如美國國防部、勞工部、國土安全部等聯邦機構等要求緊急處理或出於其他公共安全或國家安全利益做出的加急審理的要求；5、為了改正移民局先前的錯誤。以嚴重經濟損失的理由提出加急申請時，申請人除了要提供會遭受嚴重經濟損失的證明文件，還要證明申請人無法承受移民局的正常處理時間會給申請人帶來的經濟損失。

根據我們的經驗，以H-1B身分快要到期為由要求I-485加急審理很難獲得批准，因為你的公司完全可以花錢為你做H-1B延期申請（申請遞交後你就可以繼續為雇主工作），而且因為應該由雇主支付H-1B的費用，所以也很難證明你的公司負擔不起為你辦理H-1B延期所需的費用。

移民局 H-1B 美國

上一則

民主黨州擴大健保 無證成年移民受惠

延伸閱讀

8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月

8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月
去年10月「綠卡大軍」 面試還在等…移民路更艱辛

去年10月「綠卡大軍」 面試還在等…移民路更艱辛
疫期人力減 移民局積壓30萬件綠卡案

疫期人力減 移民局積壓30萬件綠卡案

I-485身分調整申請 獲得綠卡的最後一步

I-485身分調整申請 獲得綠卡的最後一步

熱門新聞

花了3000萬元在美墨邊界蓋了三哩高牆的共和黨金主費雪，如今想找買主。圖為建在格蘭德河畔的邊界牆。(CBS電視台截圖)

花3千萬蓋3哩美墨邊界牆 共和黨金主想轉手恐不易

2021-07-24 00:23
伊利諾等民主黨主政州擴大健保給無證成年移民，連老年人都受惠。圖為伊利諾州健康聯盟慶祝政策通過。（美聯社）

民主黨州擴大健保 無證成年移民受惠

2021-07-24 23:13
成千上萬無證移民闖進美國，有些是無人陪伴的兒童。圖為聯邦邊境探員在新墨西哥州邊界逮捕的無證移民。(路透)

扭轉川普政策 CDC允許孤單無證兒童入境

2021-07-17 21:26
申請H-4身分延期可填寫I-539表。（USCIS）

移民專頁／入境查I-94截止日 防合法身分過期

2021-07-18 02:00

移民專頁／文件初審完 還要等面試

2021-07-18 02:00

移民專頁／用車行申請H-1B 難過關

2021-07-18 02:00

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰