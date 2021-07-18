移民專頁／用車行申請H-1B 難過關

讀者問：

朋友的專業是finance，碩士畢業，目前靠妻子F-1維持身分。有一個小車行，主要買賣車也修車，只有兩個人，可以雇他。請問車行老闆可以用什麼工作簽證 hire這位朋友？車行可以幫忙辦H-1B 嗎？朋友可以另外考一個修車證，然後申請EB-3嗎？

答：

關於工作簽證，你朋友目前的身分如果是F-2簽證，打算通過一個車行申請H-1B工作簽證，需要滿足以下條件：雇主（車行）需要能提供給你朋友一個與其所學專業（finance）對口的職位，這個職位必須能夠滿足勞工部關於專業職業（specialty occupation）的要求（即需要證明至少擁有本科學位的人才能勝任該職位）；雇主的資金和稅務狀況要能夠滿足支付所提供職務的不低於美國 人的平均工資（prevailing wage）。在滿足了上述三個基本要求後，還要參加一年一次的H-1B抽籤，抽中後才能遞交H-1B申請（明年有可能取消抽籤，按照工資高低分配名額）。2021年10月1日到2022年9月30日財年的H-1B抽籤已於今年3月底結束。因為車行的工作很難證明是專業職位，所以用車行給您朋友申請H-1B並獲批的可能性不大。

關於您提及的EB-3申請，是指雇主給持有本科學歷或具有至少兩年工作經驗和培訓的熟練工人的申請人提交的移民申請。此類職業移民申請也同樣需要雇主提供一個與所學專業或技能對口的職位，並證明經過嚴格遵循招工程序打廣告後，在美國本土未能招到合適的美國申請人。按2021年7月的排期來看，EB-3類別的中國大陸出生的申請人目前有兩年半的排期，在排期到之前，申請人必須在美國維持其他合法身分，否則需要離境等待排期到了以後，通過廣領館面談後再用移民簽證入境美國。用移民簽證入境後，您朋友就可以開始用綠卡身分為他的雇主合法工作了。

根據您敘述的情況，如果車行是給您朋友辦本科學歷類別的EB-3的話，首先一個小車行很有可能沒有這個財務能力支付您朋友不少於勞工部訂的工資標準，其次修車行不太可能為您朋友提供一個和他所學金融專業相關的職位（很難證明有合理的生意需求），所以用車行給您朋友辦EB-3本科學歷類別的綠卡很難獲批。再者，如果車行是用修車工的職位為您朋友辦綠卡的話，那考一個修車證對您朋友的EB-3申請也許會有幫助；但是即使是有修車證，您朋友也需要證明他有至少兩年做修車工的合法打工或培訓經驗，否則這個申請不會獲批。就算您朋友自身能夠滿足職位對修車技能和經驗的要求，也很難在打廣告後證明雇主在當地雇不到合適的美國修車工。總而言之，用車行給您朋友做綠卡的可能性不大。