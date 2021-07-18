移民專頁／入境查I-94截止日 防合法身分過期

申請H-4身分延期可填寫I-539表。（USCIS）

讀者問：

本人持有H-4簽證 ，I-797是今年8月過期，但是中途回國的時候海關給了2020年10月到期，但我一直都不知道。現在辦理延期，才發現過期這麼久了。我在2020年10月、身分過期半個月內就拿到了I-485的收據。根據245k條款，我是不是當時是合法提交的I-485？我現在可以申請H-4延期嗎？

答：

因為從移民局 收到申請、到申請人收到移民局的收據，一般來說有兩到三周的時間，而您提到您的H-4身分過期半個月內就拿到了I-485收據，所以想請您核實一下移民局到底是哪一天收到您的I-485申請的。您I-485收據上面的收件日期（Received Date）就是移民局收到您I-485申請的日期。

如果您的I-485收件時間是在您H-4身分截止日或之前的話，您的I-485申請就算是及時遞交的（Timely Filing）。 如果您的I-485收件日期晚於您的H-4身分截止日，那麼您的I-485申請可能會因為遲交（Untimely Filing），被移民局認定為您在遞交申請時已經失去了合法的非移民身分，因此導致申請最終被拒。

補救辦法就是建議您現在盡快遞交一個I-539 Nunc Pro Tunc（延遲提交H-4身分延期）的申請，要求移民局將您的H-4身分從去年10月，延期到您配偶最後一次H-1B延期申請的截止日期（記住起始時間應該是您最後一次入境時I-94截止日期的第二日）。遞交I-539 NPT申請時，您需要證明延遲提交是由於您無法控制的特殊情況造成的；您沒有以其他方式違反您的非移民身分；您的H-4身分是真實的；並且您也從沒有被放入驅逐出境的程序、也沒有遞解令。由於很多人都犯過您這樣的錯誤，誤以為入境時海關給的截止日，一定和自己延期/轉身分批準書上的截止日一樣，而移民局對此類延遲提交的審批標準都比較寬鬆，所以根據我們的經驗，您的I-539 NPT申請還是很有可能獲批的。

在此也特別提醒廣大讀者，如果是持非移民簽證入境，入境後一定要查看一下自己I-94上的截止日期。很多時候因為入境者所持護照的有效期所限，海關給的在美國 能夠合法停留的日期是在移民局批準的截止日前，造成很多人不知自己在美國的合法身分已經過期。不知如何查詢的，請致電移民律師諮詢。