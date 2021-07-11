提交I-485後 持回美紙可離境

I-485表格申請回美證。（移民局官網）

讀者問：

我們已經有2019年4月的pd，當時辦的是NIW也通過了，單位現在願意sponsor EB-1B，是不是可以同時提交I-485表？按照目前的進度處理下來要多久？是不是提交了I-485就不能出美國 ？我們有年底回國的打算，如果要很久才辦下來，就不打算辦了。

答：

因為現在中國出生的EB-1（職業移民第一類）沒有排期，所以如果您的現雇主願意為您提交EB-1B申請的話，即使您之前的NIW已經批准，但因為EB-2的排期還沒有排到（NIW屬於EB-2），您仍然可以向移民局 同時遞交I-140移民和I-485調整身分的申請（也叫綠卡 申請）。

如果不需補件的話，I-140移民申請一般在8至9個月內應能獲批。但是I-485綠卡申請的審理時間差距非常大，短則半年至9個月，長則可能需要數年。

提交I-485後仍可離開美國，只是必須要在拿到回美紙（Advance Parole）後才可以離境，否則會導致I-485被拒。正常情況下，在遞交I-485後的五至六個月，都可拿到回美紙和工作許可結合在一起的Combo Card。如果能說明回國是因為某些特殊情況（比如回國參加會議、辦理財產轉讓手續、照顧生病的家人等），還可申請加急回美紙，以確保您和太太能夠年底前拿到回美紙。

此外，還可選擇先遞交I-140移民申請，等你們從國內回來後再遞交I-485申請。