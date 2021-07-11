未交H-4延期申請 可辦NPT糾正

工作許可EAD卡。（移民局網站）

讀者問：

我太太H-4出現了問題，沒有跟著我的H-1B 更新，但是後來補救了。現在的批准是和我的H-1B一致，從2020年9月到2023年9月。問題是，她的H-4實際上是2019年9月到期，補辦的律師告訴我，需要再file一個I-539批准2019年9月到2020年9月這段gap。

我有點拿不準這個律師的說法，其他人的案例是，如果I-539批了，是可以把I-94有效期回溯到過期的時間。我又具體看了他們準備的I-539，發現他們用的H-1B就是我後面的新的H-1B（2020-2023），而不是2019年到2020年的。律師解釋說，這會是非常簡單的case，但我擔心移民官可能會不明白我們想要批准什麼。

我的問題如下：

1.是不是有這個必要去把這段gap的時間補上（超過180天）？我們的綠卡 排期快了。這次大概用了八個月的時間批准，會不會延後我們綠卡的進程。

2.這個律師的操作是不是得當？我們之前準備了非常多材料的NPT去解釋我們為什麼沒有及時申請H-4延期，但是我們的I-539要求批准的時間並不是NPT解釋的時間。

3.我們想同時申請H-4工卡，不知道可不可以同時申請。

答：

1.按理來說，移民局 已經批准了您太太補救的H-4 NPT（延遲提交H-4身分延期）的申請，這說明他們已經原諒了您太太沒能在2019年以前及時遞交H-4延期申請的過錯。但是因為您太太這段gap（合法身分中斷的時間）超過了180天、甚至可能超過了一年（您在信中說是2019年9月到2020年9月），在您太太將來遞交I-485的時候，有可能會被面試官質疑她沒能在美國一直保持合法身分。六個月以上的gap可能會造成三年不能入境的後果，而一年以上的gap可能會造成十年不能入境的後果。所以建議您太太盡快再遞交一個I-539 NPT的申請，要求把2019年9月到2020年9月這段時間補上。

這個申請和I-485不衝突，如果審理I-485的移民官不認為這一年gap有問題的話，您太太的綠卡申請會直接獲批，那這個I-539 NPT申請什麼時候獲批已經無關緊要。如果移民官指出您太太在這段時間沒能保持合法身分，因而綠卡不能獲批的話，您則可以告訴移民官您太太已經遞交了一份新的I-539 NPT申請，用來彌補這一年的gap。之後可以用緊急情況的原因來催促移民局快速審理您太太的I-539 NPT申請。

總而言之，建議盡快遞交這個I-539 NPT申請，並且在申請時說明移民局之前已經批准了您太太的第一份I-539 NPT申請，只是批准時間沒有涵蓋全部逾期居留的時間。這樣應該也會加速移民局審理您太太第二個I-539 NPT的時間。

2.一般來說，如果是延遲提交（NPT）延期身分的申請的話，申請批准後的起始時間可以追溯到申請人之前身分截止日的第二天。而轉換身分的NPT申請起始時間則不能追溯到移民局批准日期之前。所以如果您太太之前已經獲批的那分I-539 NPT的申請表上，要求的起始時間是2019年9月的話，移民局批准的起始時間也應該是從2019年9月開始。

3.不知道您說的「可不可以同時申請H-4工卡」是否指的是和您太太的第二個I-539 NPT一起申請？請注意，您太太的I-765工作許可申請不應和要求補上gap的第二個I-539 NPT一起遞交，因為I-765工作許可申請的生效日是自批准日開始起算，而I-539 NPT則是要求移民局把您太太從2019年9月到2020年9月在美國逾期逗留的期間追溯為合法的H-4身分。這兩個申請是互相獨立的，不應該放在一起遞交。

您太太現在就可以向移民局遞交I-765，申請H-4類別的工作許可（EAD）。因為她2020年9月到2023年9月的H-4身分已經獲批，所以H-4 EAD如果獲批的話也會是到2023年9月才失效。遞交這類EAD時，要向移民局交納410元申請費。

因為您在問題中提到您的綠卡排期快了，所以您太太也可以在您的排期排到以後，和您一起遞交I-485綠卡申請的同時遞交I-765申請，申請批准以後她拿到的工作許可是I-485類的，也叫c9卡。今年6月以後c9卡的有效期會從一年增加到兩年。申請此類工作許可時，因為申請人已經遞交了I-485申請費，所以不需向移民局遞交額外的申請費。

所以對您太太來說，申請哪類的工作許可都可以，兩種類別的工作許可審理時間差不多，但是有時H-4類的審理時間有可能略長。所以到底申請哪類EAD，主要還要看您的排期還要多久才能到期，以及申請費方面的考慮。