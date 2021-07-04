申請NIE入境美國 無需第三國停留14天

讀者問：

剛才看ustraveldocs，說是現在是可以預約的。我的問題是，如何繞過那個不能直飛，需要去柬埔寨14天的rule呢？有人說，提前申請NIE（National Interests Exception）就行了。是說NIE可以讓visa上有個章子，就可以直飛了嗎？這個NIE如何申請？很難申請嗎？需要多久？

答：

因為目前針對中國 的旅行禁令還未取消，所以持簽證入境的中國旅客都必須在第三國（不包括伊朗、印度、巴西、南非、申根區、英國和愛爾蘭）停留14天後再入境美國 。如果您的簽證上有標註是NIE（國家利益例外）的話，則可以直接持簽證從中國入境美國，而不需要先在第三國停留14天。

您的問題沒有說明您準備用什麼簽證入境美國。如果您正準備申請簽證，您可以在面談時帶上說明您符合NIE條件的材料（通常是出於緊急情況需要入境美國、或證明您能對美國的國家利益做出貢獻的證據，包括雇主的支持說明信等）。如果您能順利通過NIE的審核的話，您新頒發的簽證上面的註記（Annotation）一欄會寫著您的簽證屬於NIE。NIE的申請過程有可能長達三周至兩個月之久。

請注意今年8月1日以後開學的中國學生簽證 （F\M簽證）和訪問學者（J簽證），不需要NIE就可以直接進入美國，而不需要繞道第三國，而且可以最早於開學前30天抵達美國。