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即使中國籍已註銷 DS-160仍要答YES

耿婷律師主答

讀者問：

本人出生在中國，目前是澳洲公民，在填寫DS160表時，表上問到是否持有外國身分？我該選yes還是no？目前我的中國護照上蓋著大大的「註銷」章，並且已經過期。但是，之前去美國簽證是貼在中國護照上的。被DS160問以前簽證信息的時候，我如實回答。若不告訴他們我（曾經）有中國護照是不是說不過去？可是怎麼跟他們說「曾經」呢？這本中國護照確實已經註銷加上已經過期，那這個無效證件證明什麼呢？

答：

DS-160表格上的相關問題是這樣問的 「Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?」 意即「除上述國籍之外，你現在或曾經有沒有過其他的國籍？」

如果有的話，你需要提供這個國家給你頒發的護照號碼；即使這個護照已經作廢，也應該提供。根據你提供的護照號碼，美國政府有辦法確認該護照是否已經註銷作廢，或是仍然有效。所以即便你現在已不再是中國國籍，但由於你曾經的國籍是中國，所以在回答DS-160的這個問題的時候還是需要回答YES，並提供你已經註銷的中國護照的護照號碼。

中國 美國 簽證

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