即使中國籍已註銷 DS-160仍要答YES

讀者問:

本人出生在中國 ,目前是澳洲公民,在填寫DS160表時,表上問到是否持有外國身分?我該選yes還是no?目前我的中國護照上蓋著大大的「註銷」章,並且已經過期。但是,之前去美國 的簽證 是貼在中國護照上的。被DS160問以前簽證信息的時候,我如實回答。若不告訴他們我(曾經)有中國護照是不是說不過去?可是怎麼跟他們說「曾經」呢?這本中國護照確實已經註銷加上已經過期,那這個無效證件證明什麼呢?

答:

DS-160表格上的相關問題是這樣問的 「Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?」 意即「除上述國籍之外,你現在或曾經有沒有過其他的國籍?」

如果有的話,你需要提供這個國家給你頒發的護照號碼;即使這個護照已經作廢,也應該提供。根據你提供的護照號碼,美國政府有辦法確認該護照是否已經註銷作廢,或是仍然有效。所以即便你現在已不再是中國國籍,但由於你曾經的國籍是中國,所以在回答DS-160的這個問題的時候還是需要回答YES,並提供你已經註銷的中國護照的護照號碼。